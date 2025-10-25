Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн ФК Хускварна - Торсланда 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияЧемпионат Швеции - 1-й див. - Сёдра: ФК ХускварнаТорсланда, 28 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Vapenvallen.

МСК, 28 тур, Стадион: Vapenvallen
Чемпионат Швеции - 1-й див. - Сёдра
ФК Хускварна
32'
36'
37'
67'
83'
Завершен
5 : 0
25 октября 2025
Торсланда
Смотреть онлайн
ФК Хускварна icon
32'
ФК Хускварна icon
36'
ФК Хускварна icon
37'
Счет после первого тайма 3:0
ФК Хускварна icon
67'
ФК Хускварна icon
83'
Матч закончился со счётом 5:0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Торсланда - Угловой
12'
Угловой
ФК Хускварна - Угловой
26'
Угловой
ФК Хускварна - Угловой
32'
ФК Хускварна - 1-ый Гол
36'
ФК Хускварна - 2-ой Гол
37'
ФК Хускварна - 3-ий Гол
41'
Угловой
ФК Хускварна - Угловой
45+2'
Угловой
ФК Хускварна - Угловой
Счет после первого тайма 3:0
66'
Угловой
Торсланда - Угловой
67'
ФК Хускварна - 4-ый Гол
80'
Угловой
Торсланда - Угловой
83'
ФК Хускварна - 5-ый Гол
89'
Угловой
Торсланда - Угловой
Матч закончился со счётом 5:0

Превью матча ФК Хускварна — Торсланда

Команда ФК Хускварна в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-10. Команда Торсланда, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-21. Команда ФК Хускварна в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Торсланда забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июня 2025 на поле команды Торсланда, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

ФК Хускварна
ФК Хускварна
Торсланда
ФК Хускварна
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
06.06.2025
Торсланда
Торсланда
3:1
ФК Хускварна
ФК Хускварна
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФК Хускварна ФК Хускварна
54%
Торсланда Торсланда
46%
Атаки
90
65
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
6
2
Игры 28 тур
26.10.2025
Норрби
4:0
ИФК Скёвде
Завершен
26.10.2025
Энгельхольм
2:2
Эскилсминне
Завершен
25.10.2025
Скёвде
0:1
Хеслехольмc
Завершен
25.10.2025
ФК Хускварна
5:0
Торсланда
Завершен
25.10.2025
Оскаршамнс
2:2
Лундс
Завершен
25.10.2025
Люнгскиле
2:0
ФК Русенгорд 1917
Завершен
Комментарии к матчу
