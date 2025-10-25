Превью матча ФК Хускварна — Торсланда

Команда ФК Хускварна в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-10. Команда Торсланда, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-21. Команда ФК Хускварна в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Торсланда забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июня 2025 на поле команды Торсланда, в том матче победу одержали хозяева.