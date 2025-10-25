Превью матча Оскаршамнс — Лундс

Команда Оскаршамнс в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 8-17. Команда Лундс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-18. Команда Оскаршамнс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Лундс забивает 2, пропускает 2.