Смотреть онлайн Оскаршамнс - Лундс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Чемпионат Швеции - 1-й див. - Сёдра: Оскаршамнс — Лундс, 28 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Arena Oskarshamn.
Превью матча Оскаршамнс — Лундс
Команда Оскаршамнс в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 8-17. Команда Лундс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-18. Команда Оскаршамнс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Лундс забивает 2, пропускает 2.