25.10.2025

Смотреть онлайн Оскаршамнс - Лундс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияЧемпионат Швеции - 1-й див. - Сёдра: ОскаршамнсЛундс, 28 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Arena Oskarshamn.

МСК, 28 тур, Стадион: Arena Oskarshamn
Чемпионат Швеции - 1-й див. - Сёдра
Оскаршамнс
51'
75'
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Лундс
16'
43'
Смотреть онлайн
Лундс BK icon
16'
Лундс BK icon
43'
Счет после первого тайма 0:2 : 0,1
Оскаршамнс icon
51'
Оскаршамнс icon
75'
Текстовая трансляция
16'
Лундс BK - 1-ый Гол
43'
Лундс BK - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2 : 0,1
51'
Оскаршамнс - 3-ий Гол
52'
Угловой
Лундс BK - Угловой
75'
Оскаршамнс - 4-ый Гол
76'
Угловой
Оскаршамнс - Угловой
80'
Угловой
Оскаршамнс - Угловой
82'
Угловой
Оскаршамнс - Угловой
82'
Угловой
Оскаршамнс - Угловой
88'
Угловой
Лундс BK - Угловой

Превью матча Оскаршамнс — Лундс

Команда Оскаршамнс в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 8-17. Команда Лундс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-18. Команда Оскаршамнс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Лундс забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Оскаршамнс Оскаршамнс
50%
Лундс Лундс
50%
Атаки
0
0
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
2
Игры 28 тур
26.10.2025
Норрби
4:0
ИФК Скёвде
Завершен
26.10.2025
Энгельхольм
2:2
Эскилсминне
Завершен
25.10.2025
Скёвде
0:1
Хеслехольмc
Завершен
25.10.2025
ФК Хускварна
5:0
Торсланда
Завершен
25.10.2025
Оскаршамнс
2:2
Лундс
Завершен
25.10.2025
Люнгскиле
2:0
ФК Русенгорд 1917
Завершен
Комментарии к матчу
