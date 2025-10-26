Превью матча Энгельхольм — Эскилсминне

Команда Энгельхольм в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-14. Команда Эскилсминне, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 15-16. Команда Энгельхольм в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эскилсминне забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июня 2025 на поле команды Эскилсминне, в том матче победу одержали гостьи.