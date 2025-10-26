Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Энгельхольм - Эскилсминне 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияЧемпионат Швеции - 1-й див. - Сёдра: ЭнгельхольмЭскилсминне, 28 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Энгельхольмс Идроттспарк.

МСК, 28 тур, Стадион: Энгельхольмс Идроттспарк
Чемпионат Швеции - 1-й див. - Сёдра
Энгельхольм
80'
88'
Завершен
2 : 2
26 октября 2025
Эскилсминне
30'
44'
Смотреть онлайн
Эскилсминне icon
30'
Эскилсминне icon
44'
Счет после первого тайма 0:2
Ängelholms FF icon
80'
Ängelholms FF icon
88'
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Ängelholms FF - Угловой
6'
Угловой
Ängelholms FF - Угловой
26'
Угловой
Ängelholms FF - Угловой
26'
Угловой
Ängelholms FF - Угловой
30'
Эскилсминне - 1-ый Гол
44'
Эскилсминне - 2-ой Гол
45+2'
Угловой
Эскилсминне - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
47'
Угловой
Ängelholms FF - Угловой
65'
Угловой
Ängelholms FF - Угловой
65'
Угловой
Ängelholms FF - Угловой
66'
Угловой
Ängelholms FF - Угловой
80'
Ängelholms FF - 3-ий Гол
88'
Угловой
Ängelholms FF - Угловой
88'
Ängelholms FF - 4-ый Гол

Превью матча Энгельхольм — Эскилсминне

Команда Энгельхольм в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-14. Команда Эскилсминне, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 15-16. Команда Энгельхольм в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Эскилсминне забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 06 июня 2025 на поле команды Эскилсминне, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Энгельхольм
Энгельхольм
Эскилсминне
Энгельхольм
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
06.06.2025
Эскилсминне
Эскилсминне
1:6
Энгельхольм
Энгельхольм
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Энгельхольм Энгельхольм
68%
Эскилсминне Эскилсминне
32%
Атаки
70
63
Угловые
9
1
Удары мимо ворот
3
1
Удары в створ ворот
5
3
Игры 28 тур
26.10.2025
Норрби
4:0
ИФК Скёвде
Завершен
26.10.2025
Энгельхольм
2:2
Эскилсминне
Завершен
25.10.2025
Скёвде
0:1
Хеслехольмc
Завершен
25.10.2025
ФК Хускварна
5:0
Торсланда
Завершен
25.10.2025
Оскаршамнс
2:2
Лундс
Завершен
25.10.2025
Люнгскиле
2:0
ФК Русенгорд 1917
Завершен
Комментарии к матчу
