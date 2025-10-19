Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн ХБ Торсхавн - Рунавик 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Фарерские островаЧемпионат Фарерских островов по футболу. Премьер-лига: ХБ ТорсхавнРунавик, 26 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Гундадалур.

МСК, 26 тур, Стадион: Гундадалур
Чемпионат Фарерских островов по футболу. Премьер-лига
ХБ Торсхавн
63'
68'
90+8'
Завершен
3 : 0
19 октября 2025
Рунавик
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
ХБ Торсхавн icon
63'
ХБ Торсхавн icon
68'
ХБ Торсхавн icon
90+8'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Рунавик - Угловой
23'
Угловой
ХБ Торсхавн - Угловой
25'
Угловой
Рунавик - Угловой
27'
Угловой
ХБ Торсхавн - Угловой
28'
Угловой
Рунавик - Угловой
36'
Угловой
ХБ Торсхавн - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
54'
Угловой
ХБ Торсхавн - Угловой
56'
Угловой
Рунавик - Угловой
63'
ХБ Торсхавн - 1-ый Гол
68'
ХБ Торсхавн - 2-ой Гол
90+3'
Угловой
Рунавик - Угловой
90+8'
ХБ Торсхавн - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча ХБ Торсхавн — Рунавик

Команда ХБ Торсхавн в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 21-9. Команда Рунавик, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 28-15. Команда ХБ Торсхавн в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Рунавик забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Рунавик, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

ХБ Торсхавн
ХБ Торсхавн
Рунавик
ХБ Торсхавн
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
25.05.2025
Рунавик
Рунавик
1:4
ХБ Торсхавн
ХБ Торсхавн
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ХБ Торсхавн ХБ Торсхавн
44%
Рунавик Рунавик
56%
Атаки
83
113
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
3
8
Удары в створ ворот
5
1
Игры 26 тур
19.10.2025
ХБ Торсхавн
3:0
Рунавик
Завершен
19.10.2025
КИ Клаксвик
6:0
TБ Твёройри
Завершен
19.10.2025
B68 Тофтир
1:1
07 Вестур
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA