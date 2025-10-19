Превью матча ХБ Торсхавн — Рунавик

Команда ХБ Торсхавн в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 21-9. Команда Рунавик, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 28-15. Команда ХБ Торсхавн в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Рунавик забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Рунавик, в том матче победу одержали гостьи.