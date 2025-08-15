Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
15.08.2025

Смотреть онлайн Чеджу Юн - Гангвон 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная КореяЧемпионат Южной Кореи по футболу. К-Лига 1: Чеджу ЮнГангвон, 26 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Чонджу Ворлд Кап. Судить этот матч будет Kim Sung-ho.

МСК, 26 тур, Стадион: Чонджу Ворлд Кап
Чемпионат Южной Кореи по футболу. К-Лига 1
Чеджу Юн
Завершен
0 : 0
15 августа 2025
Гангвон
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Гангвон - Угловой
44'
Угловой
Чеджу Юн - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
56'
Угловой
Гангвон - Угловой
60'
Угловой
Чеджу Юн - Угловой
66'
Угловой
Гангвон - Угловой
85'
Угловой
Гангвон - Угловой
86'
Угловой
Гангвон - Угловой
87'
Угловой
Гангвон - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Чеджу Юн — Гангвон

Чеджу Юн Чеджу Юн
1
Южная Корея
Ким Дон-Чжин
23
Южная Корея
Чанг Ву Рим
26
Южная Корея
Im Chai-min
4
Южная Корея
Song Ju-hun
40
Южная Корея
Kim Ryun-seong
8
Южная Корея
Ли Чан Мин
10
Южная Корея
Та-Хи Нам
5
Бразилия
Italo Moreira Barcelos
27
Южная Корея
Kim Jun-ha
9
Бразилия
Yuri
17
Южная Корея
Yu In-soo
Тренер
Южная Корея
Hak-Beom Kim
Гангвон Гангвон
21
Южная Корея
Park Cheong-hyo
99
Южная Корея
Kang Joon-hyuk
24
Южная Корея
Park Ho-yeong
47
Южная Корея
Shin Min-ha
33
Южная Корея
Хонг Чул
7
Южная Корея
Kim Dae-won
97
Южная Корея
Lee Youhyeon
18
Южная Корея
Kang-gook Kim
39
Южная Корея
Ji-ho Lee
10
Бразилия
Vitor Gabriel
16
Южная Корея
Kim Gun-Hee
Тренер
Южная Корея
Кионг Хо Чунг

Статистика матча

Владение мячом
Чеджу Юн Чеджу Юн
50%
Гангвон Гангвон
50%
Атаки
112
119
Угловые
2
6
Фолы
8
10
Удары (всего)
6
15
Удары мимо ворот
4
11
Удары в створ ворот
2
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Kim Sung-ho (Южная Корея).

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 7 желтых карточек игрокам команд (в среднем 7 за матч) и 1 красных (в среднем 1 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 1 матчей) Kim Sung-ho назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Барыс Барыс
Лада Лада
14 Февраля
15:00
ХК Сочи ХК Сочи
Локомотив Локомотив
14 Февраля
17:30
Интер Милан Интер Милан
Ювентус Ювентус
14 Февраля
22:45
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
14 Февраля
23:00
Лацио Лацио
Аталанта Аталанта
14 Февраля
20:00
Астон Вилла Астон Вилла
Ньюкасл Ньюкасл
14 Февраля
20:45
Ливерпуль Ливерпуль
Брайтон Брайтон
14 Февраля
23:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
14 Февраля
17:00
Марсель Марсель
Страсбург Страсбург
14 Февраля
19:00
Вердер Бремен Вердер Бремен
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
14 Февраля
17:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA