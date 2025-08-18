Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.08.2025

Смотреть онлайн Бранн 2 - Вард Хёгесунд 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НорвегияНорвегия - Дивизион 2, Группа 1: Бранн 2Вард Хёгесунд, 16 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nymark Kunstgress 04.

МСК, 16 тур, Стадион: Nymark Kunstgress 04
Норвегия - Дивизион 2, Группа 1
Бранн 2
26'
42'
Завершен
2 : 1
18 августа 2025
Вард Хёгесунд
89'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Бранн 2 icon
26'
Бранн 2 icon
42'
Счет после первого тайма 2:0 : 1,0
Вард Хёгесунд icon
89'
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,0
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Вард Хёгесунд - Угловой
7'
Угловой
Вард Хёгесунд - Угловой
10'
Угловой
Бранн 2 - Угловой
26'
Бранн 2 - 1-ый Гол
42'
Бранн 2 - 2-ой Гол
44'
Угловой
Вард Хёгесунд - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 1,0
46'
Угловой
Бранн 2 - Угловой
49'
Угловой
Бранн 2 - Угловой
60'
Угловой
Бранн 2 - Угловой
68'
Угловой
Вард Хёгесунд - Угловой
72'
Угловой
Вард Хёгесунд - Угловой
75'
Угловой
Вард Хёгесунд - Угловой
79'
Угловой
Бранн 2 - Угловой
81'
Угловой
Вард Хёгесунд - Угловой
89'
Угловой
Вард Хёгесунд - Угловой
89'
Вард Хёгесунд - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,0

Превью матча Бранн 2 — Вард Хёгесунд

Статистика матча

Владение мячом
Бранн 2 Бранн 2
63%
Вард Хёгесунд Вард Хёгесунд
37%
Атаки
106
70
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
4
2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Сибирь Сибирь
Амур Амур
18 Февраля
15:30
СКА СКА
Северсталь Северсталь
18 Февраля
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Спартак Спартак
18 Февраля
19:10
Трактор Трактор
Салават Юлаев Салават Юлаев
18 Февраля
17:00
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
18 Февраля
19:00
СКА-Нева СКА-Нева
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
18 Февраля
19:00
Торпедо Торпедо
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
18 Февраля
19:30
Милан Милан
Комо Комо
18 Февраля
22:45
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
Зауралье Курган Зауралье Курган
18 Февраля
15:00
Дизель Пенза Дизель Пенза
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
18 Февраля
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA