18.08.2025
Матч турнира Норвегия — Норвегия - Дивизион 2, Группа 1: Бранн 2 — Вард Хёгесунд, 16 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Nymark Kunstgress 04.
МСК, 16 тур, Стадион: Nymark Kunstgress 04
Норвегия - Дивизион 2, Группа 1
Бранн 2
26'
42'
Завершен
2 : 1
18 августа 2025
Вард Хёгесунд
89'
Бранн 2
26'
Бранн 2
42'
Счет после первого тайма 2:0 : 1,0
Вард Хёгесунд
89'
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,0
Текстовая трансляция
7'
Вард Хёгесунд - Угловой
7'
Вард Хёгесунд - Угловой
10'
Бранн 2 - Угловой
26'
Бранн 2 - 1-ый Гол
42'
Бранн 2 - 2-ой Гол
44'
Вард Хёгесунд - Угловой
46'
Бранн 2 - Угловой
49'
Бранн 2 - Угловой
60'
Бранн 2 - Угловой
68'
Вард Хёгесунд - Угловой
72'
Вард Хёгесунд - Угловой
75'
Вард Хёгесунд - Угловой
79'
Бранн 2 - Угловой
81'
Вард Хёгесунд - Угловой
89'
Вард Хёгесунд - Угловой
89'
Вард Хёгесунд - 3-ий Гол
Превью матча Бранн 2 — Вард Хёгесунд
Статистика матча
Владение мячом
63%
37%
Атаки
106
70
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
4
2
Комментарии к матчу