15.08.2025

Смотреть онлайн Аньян - Поханг 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная КореяЧемпионат Южной Кореи по футболу. К-Лига 1: АньянПоханг, 26 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Аньян. Судить этот матч будет Jong Hyeok Kim.

МСК, 26 тур, Стадион: Стадион Аньян
Чемпионат Южной Кореи по футболу. К-Лига 1
Аньян
Завершен
0 : 1
15 августа 2025
Поханг
6'
Смотреть онлайн
Поханг icon
6'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Поханг - Угловой
6'
Поханг - 1-ый Гол
25'
Угловой
Поханг - Угловой
29'
Угловой
Аньян - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
56'
Угловой
Аньян - Угловой
56'
Угловой
Аньян - Угловой
66'
Угловой
Аньян - Угловой
70'
Угловой
Аньян - Угловой
83'
Угловой
Поханг - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Аньян — Поханг

Аньян Аньян
31
Южная Корея
До Сол Ким
4
Южная Корея
Lee Chang-yong
27
Южная Корея
Квон Юн-Вон
55
Нидерланды
Томас Ауде-Котте
32
Южная Корея
Lee Tae-heui
71
Южная Корея
Chae Hyun-woo
8
Южная Корея
Йеонг Хьюн Ким
11
Южная Корея
Choe Seong-Beom
22
Южная Корея
Kim Dong-jin
7
Бразилия
Matheus Oliveira
9
Бразилия
Bruno Rodrigues Mota
Тренер
Южная Корея
Byeong-hoon Ryu
Поханг Поханг
21
Южная Корея
Hwang In-jae
17
Южная Корея
Кванг Хоон Шин
4
Южная Корея
Jeon Min-kwang
14
Южная Корея
Seung-wook Park
2
Южная Корея
Jeong-won Eo
13
Южная Корея
Min-jun Kang
8
Бразилия
Oberdan Alionco de Lima
88
Южная Корея
Kim Dong-jin
37
Южная Корея
Hong Yunsang
9
Бразилия
Jorge Barbosa
19
Южная Корея
Lee Ho-Jae
Тренер
Южная Корея
Тае-Ха Парк

Статистика матча

Владение мячом
Аньян Аньян
50%
Поханг Поханг
50%
Атаки
114
91
Угловые
5
3
Фолы
10
7
Удары (всего)
9
3
Удары мимо ворот
3
2
Удары в створ ворот
4
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jong Hyeok Kim (Южная Корея).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 46 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 38% (5 из 13 матчей) Jong Hyeok Kim назначал пенальти

