Смотреть онлайн Аньян - Поханг 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Южная Корея — Чемпионат Южной Кореи по футболу. К-Лига 1: Аньян — Поханг, 26 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Аньян. Судить этот матч будет Jong Hyeok Kim.
Превью матча Аньян — Поханг
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jong Hyeok Kim (Южная Корея).
За последние 13 матчей судья показал 46 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 38% (5 из 13 матчей) Jong Hyeok Kim назначал пенальти