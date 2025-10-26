Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн ИФК Ханинге - Тим ТГ 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияЧемпионат Швеции - 1-й див. - Норра: ИФК ХанингеТим ТГ, 28 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Torvalla IP.

МСК, 28 тур, Стадион: Torvalla IP
Чемпионат Швеции - 1-й див. - Норра
ИФК Ханинге
31'
60'
75'
Завершен
3 : 2
26 октября 2025
Тим ТГ
29'
88'
Тим ТГ FF icon
29'
ИФК Ханинге icon
31'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,2
ИФК Ханинге icon
60'
ИФК Ханинге icon
75'
Тим ТГ FF icon
88'
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Тим ТГ FF - Угловой
19'
Угловой
ИФК Ханинге - Угловой
29'
Тим ТГ FF - 1-ый Гол
31'
ИФК Ханинге - 2-ой Гол
36'
Угловой
ИФК Ханинге - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 2,2
60'
ИФК Ханинге - 3-ий Гол
63'
Угловой
ИФК Ханинге - Угловой
67'
Угловой
ИФК Ханинге - Угловой
69'
Угловой
ИФК Ханинге - Угловой
75'
ИФК Ханинге - 4-ый Гол
78'
Угловой
Тим ТГ FF - Угловой
81'
Угловой
Тим ТГ FF - Угловой
83'
Угловой
ИФК Ханинге - Угловой
88'
Угловой
Тим ТГ FF - Угловой
88'
Тим ТГ FF - 5-ый Гол
90+2'
Угловой
ИФК Ханинге - Угловой

Превью матча ИФК Ханинге — Тим ТГ

Команда ИФК Ханинге в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 16-33. Команда Тим ТГ, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 9 поражений с разницей мячей 10-21. Команда ИФК Ханинге в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Тим ТГ забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 июня 2025 на поле команды Тим ТГ, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

ИФК Ханинге
ИФК Ханинге
Тим ТГ
ИФК Ханинге
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
22.06.2025
Тим ТГ
Тим ТГ
1:2
ИФК Ханинге
ИФК Ханинге
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ИФК Ханинге ИФК Ханинге
50%
Тим ТГ Тим ТГ
50%
Атаки
79
89
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
9
3
Игры 28 тур
26.10.2025
ИФК Ханинге
3:2
Тим ТГ
Завершен
26.10.2025
Арланда
4:1
Васалундс
Завершен
26.10.2025
Гефле
2:4
Хаммарбю Таланг
Завершен
25.10.2025
Соллентуна Юн
3:3
Нордик Юнайтед
Завершен
25.10.2025
ИФК Стоксунд
2:3
СК Энчёпинг
Завершен
24.10.2025
Эребру Сюрианска
1:2
ИФ Карлстад
Завершен
Комментарии к матчу
