Превью матча ИФК Ханинге — Тим ТГ

Команда ИФК Ханинге в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 16-33. Команда Тим ТГ, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 9 поражений с разницей мячей 10-21. Команда ИФК Ханинге в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Тим ТГ забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 июня 2025 на поле команды Тим ТГ, в том матче победу одержали гостьи.