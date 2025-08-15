Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Аделаида Сити - Аделаида Райдерс 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияЧемпионат Южной Австралии. НПЛ: Аделаида СитиАделаида Райдерс, 22 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Adelaide City Park.

МСК, 22 тур, Стадион: Adelaide City Park
Чемпионат Южной Австралии. НПЛ
Аделаида Сити
5'
9'
23'
25'
47'
70'
90+1'
Завершен
7 : 1
15 августа 2025
Аделаида Райдерс
16'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Аделаида Сити icon
5'
Аделаида Сити icon
9'
Adelaide Croatia Raiders icon
16'
Аделаида Сити icon
23'
Аделаида Сити icon
25'
Счет после первого тайма 4:1
Аделаида Сити icon
47'
Аделаида Сити icon
70'
Аделаида Сити icon
90+1'
Матч закончился со счётом 7:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Аделаида Сити - Угловой
5'
Угловой
Аделаида Сити - Угловой
5'
Аделаида Сити - 1-ый Гол
7'
Угловой
Аделаида Сити - Угловой
9'
Аделаида Сити - 2-ой Гол
16'
Adelaide Croatia Raiders - 3-ий Гол
23'
Аделаида Сити - 4-ый Гол
25'
Аделаида Сити - 5-ый Гол
29'
Угловой
Аделаида Сити - Угловой
33'
Угловой
Adelaide Croatia Raiders - Угловой
Счет после первого тайма 4:1
47'
Аделаида Сити - 6-ый Гол
53'
Угловой
Аделаида Сити - Угловой
55'
Угловой
Adelaide Croatia Raiders - Угловой
57'
Угловой
Аделаида Сити - Угловой
70'
Аделаида Сити - 7-ый Гол
73'
Угловой
Аделаида Сити - Угловой
74'
Угловой
Аделаида Сити - Угловой
77'
Угловой
Аделаида Сити - Угловой
90+1'
Аделаида Сити - 8-ый Гол
Матч закончился со счётом 7:1

Превью матча Аделаида Сити — Аделаида Райдерс

Команда Аделаида Сити в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-0.

Статистика матча

Атаки
70
77
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
9
7
Удары в створ ворот
8
1
Комментарии к матчу
