15.08.2025
Смотреть онлайн Аделаида Кометс - Плейфорд 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Чемпионат Южной Австралии. НПЛ: Аделаида Кометс — Плейфорд, 22 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Santos Stadium.
МСК, 22 тур, Стадион: Santos Stadium
Чемпионат Южной Австралии. НПЛ
Аделаида Кометс
29'
47'
53'
74'
Завершен
4 : 3
15 августа 2025
Плейфорд
46'
61'
81'
Аделаида Кометс
29'
Счет после первого тайма 1:0
Плейфорд
46'
Аделаида Кометс
47'
Аделаида Кометс
53'
Плейфорд
61'
Аделаида Кометс
74'
Плейфорд
81'
Матч закончился со счётом 4:3
Текстовая трансляция
2'
Плейфорд - Угловой
12'
Аделаида Кометс - Угловой
17'
Аделаида Кометс - Угловой
29'
Аделаида Кометс - 1-ый Гол
32'
Плейфорд - Угловой
42'
Плейфорд - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
46'
Плейфорд - 2-ой Гол
47'
Аделаида Кометс - 3-ий Гол
53'
Аделаида Кометс - 4-ый Гол
55'
Плейфорд - Угловой
59'
Плейфорд - Угловой
61'
Плейфорд - 5-ый Гол
74'
Аделаида Кометс - 6-ый Гол
81'
Плейфорд - 7-ый Гол
83'
Плейфорд - Угловой
84'
Плейфорд - Угловой
86'
Плейфорд - Угловой
90+4'
Плейфорд - Угловой
Матч закончился со счётом 4:3
Превью матча Аделаида Кометс — Плейфорд
Статистика матча
Владение мячом
52%
48%
Атаки
127
131
Угловые
2
9
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
8
12
Комментарии к матчу