15.08.2025

Смотреть онлайн Аделаида Кометс - Плейфорд 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияЧемпионат Южной Австралии. НПЛ: Аделаида КометсПлейфорд, 22 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Santos Stadium.

МСК, 22 тур, Стадион: Santos Stadium
Чемпионат Южной Австралии. НПЛ
Аделаида Кометс
29'
47'
53'
74'
Завершен
4 : 3
15 августа 2025
Плейфорд
46'
61'
81'
Смотреть онлайн
Аделаида Кометс icon
29'
Счет после первого тайма 1:0
Плейфорд icon
46'
Аделаида Кометс icon
47'
Аделаида Кометс icon
53'
Плейфорд icon
61'
Аделаида Кометс icon
74'
Плейфорд icon
81'
Матч закончился со счётом 4:3
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Плейфорд - Угловой
12'
Угловой
Аделаида Кометс - Угловой
17'
Угловой
Аделаида Кометс - Угловой
29'
Аделаида Кометс - 1-ый Гол
32'
Угловой
Плейфорд - Угловой
42'
Угловой
Плейфорд - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
46'
Плейфорд - 2-ой Гол
47'
Аделаида Кометс - 3-ий Гол
53'
Аделаида Кометс - 4-ый Гол
55'
Угловой
Плейфорд - Угловой
59'
Угловой
Плейфорд - Угловой
61'
Плейфорд - 5-ый Гол
74'
Аделаида Кометс - 6-ый Гол
81'
Плейфорд - 7-ый Гол
83'
Угловой
Плейфорд - Угловой
84'
Угловой
Плейфорд - Угловой
86'
Угловой
Плейфорд - Угловой
90+4'
Угловой
Плейфорд - Угловой
Матч закончился со счётом 4:3

Превью матча Аделаида Кометс — Плейфорд

Статистика матча

Владение мячом
Аделаида Кометс Аделаида Кометс
52%
Плейфорд Плейфорд
48%
Атаки
127
131
Угловые
2
9
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
8
12
