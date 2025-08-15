Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Пара Хиллс Найтс - МетроСтарс 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияЧемпионат Южной Австралии. НПЛ: Пара Хиллс НайтсМетроСтарс, 22 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе The Paddocks.

МСК, 22 тур, Стадион: The Paddocks
Чемпионат Южной Австралии. НПЛ
Пара Хиллс Найтс
15'
55'
90+2'
90+4'
Завершен
4 : 4
15 августа 2025
МетроСтарс
34'
52'
73'
87'
Смотреть онлайн
Пара Хиллс Найтс icon
15'
МетроСтарс icon
34'
Счет после первого тайма 1:1
МетроСтарс icon
52'
Пара Хиллс Найтс icon
55'
МетроСтарс icon
73'
МетроСтарс icon
87'
Пара Хиллс Найтс icon
90+2'
Пара Хиллс Найтс icon
90+4'
Матч закончился со счётом 4:4
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Пара Хиллс Найтс - Угловой
15'
Пара Хиллс Найтс - 1-ый Гол
29'
Угловой
МетроСтарс - Угловой
31'
Угловой
Пара Хиллс Найтс - Угловой
32'
Угловой
Пара Хиллс Найтс - Угловой
34'
МетроСтарс - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
51'
Угловой
МетроСтарс - Угловой
52'
МетроСтарс - 3-ий Гол
55'
Пара Хиллс Найтс - 4-ый Гол
70'
Угловой
МетроСтарс - Угловой
73'
МетроСтарс - 5-ый Гол
75'
Угловой
Пара Хиллс Найтс - Угловой
76'
Угловой
МетроСтарс - Угловой
87'
Угловой
Пара Хиллс Найтс - Угловой
87'
МетроСтарс - 6-ый Гол
90+2'
Пара Хиллс Найтс - 7-ый Гол
90+4'
Пара Хиллс Найтс - 8-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:4

Превью матча Пара Хиллс Найтс — МетроСтарс

Команда Пара Хиллс Найтс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2. Команда МетроСтарс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-2. Команда Пара Хиллс Найтс в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. МетроСтарс забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Пара Хиллс Найтс Пара Хиллс Найтс
42%
МетроСтарс МетроСтарс
58%
Атаки
127
142
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
1
6
Удары в створ ворот
5
7
Комментарии к матчу
