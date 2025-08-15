Смотреть онлайн Пара Хиллс Найтс - МетроСтарс 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Чемпионат Южной Австралии. НПЛ: Пара Хиллс Найтс — МетроСтарс, 22 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе The Paddocks.
Превью матча Пара Хиллс Найтс — МетроСтарс
Команда Пара Хиллс Найтс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2. Команда МетроСтарс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-2. Команда Пара Хиллс Найтс в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. МетроСтарс забивает 0, пропускает 0.