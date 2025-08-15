Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Croydon FC - Вест Торренс Биркалла 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияЧемпионат Южной Австралии. НПЛ: Croydon FCВест Торренс Биркалла, 22 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Polonia Reserve.

МСК, 22 тур, Стадион: Polonia Reserve
Чемпионат Южной Австралии. НПЛ
Croydon FC
41'
Завершен
1 : 0
15 августа 2025
Вест Торренс Биркалла
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Croydon FC icon
41'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Croydon FC - Угловой
22'
Угловой
Croydon FC - Угловой
22'
Угловой
Croydon FC - Угловой
23'
Угловой
Croydon FC - Угловой
26'
Угловой
Croydon FC - Угловой
38'
Угловой
Croydon FC - Угловой
41'
Croydon FC - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 1,1
47'
Угловой
Вест Торренс Биркалла - Угловой
60'
Угловой
Croydon FC - Угловой
71'
Угловой
Вест Торренс Биркалла - Угловой
75'
Угловой
Croydon FC - Угловой
82'
Угловой
Croydon FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,1

Превью матча Croydon FC — Вест Торренс Биркалла

История последних встреч

Croydon FC
Croydon FC
Вест Торренс Биркалла
Croydon FC
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
23.08.2025
Croydon FC
Croydon FC
4:1
Вест Торренс Биркалла
Вест Торренс Биркалла
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Croydon FC Croydon FC
54%
Вест Торренс Биркалла Вест Торренс Биркалла
46%
Атаки
135
124
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
17
9
Комментарии к матчу
