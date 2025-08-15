Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Модбери Джетс - Аделаида Юнайтед НПЛ 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияЧемпионат Южной Австралии. НПЛ: Модбери ДжетсАделаида Юнайтед НПЛ, 22 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Jet Park.

МСК, 22 тур, Стадион: Jet Park
Чемпионат Южной Австралии. НПЛ
Модбери Джетс
3'
45'
63'
67'
90+1'
Завершен
5 : 0
15 августа 2025
Аделаида Юнайтед НПЛ
Смотреть онлайн
Модбери Джетс icon
3'
Модбери Джетс icon
45'
Счет после первого тайма 2:0
Модбери Джетс icon
63'
Модбери Джетс icon
67'
Модбери Джетс icon
90+1'
Матч закончился со счётом 5:0
Текстовая трансляция
3'
Модбери Джетс - 1-ый Гол
8'
Угловой
Аделаида Юнайтед НПЛ - Угловой
31'
Угловой
Аделаида Юнайтед НПЛ - Угловой
45'
Модбери Джетс - 2-ой Гол
45+4'
Угловой
Аделаида Юнайтед НПЛ - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
50'
Угловой
Модбери Джетс - Угловой
55'
Угловой
Аделаида Юнайтед НПЛ - Угловой
63'
Модбери Джетс - 3-ий Гол
67'
Модбери Джетс - 4-ый Гол
72'
Угловой
Модбери Джетс - Угловой
73'
Угловой
Модбери Джетс - Угловой
83'
Угловой
Модбери Джетс - Угловой
89'
Угловой
Аделаида Юнайтед НПЛ - Угловой
90+1'
Модбери Джетс - 5-ый Гол
90+4'
Угловой
Аделаида Юнайтед НПЛ - Угловой
Матч закончился со счётом 5:0

Превью матча Модбери Джетс — Аделаида Юнайтед НПЛ

Команда Модбери Джетс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-2.

Статистика матча

Владение мячом
Модбери Джетс Модбери Джетс
33%
Аделаида Юнайтед НПЛ Аделаида Юнайтед НПЛ
67%
Атаки
36
85
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
0
6
Удары в створ ворот
6
2
