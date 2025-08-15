Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
15.08.2025

Смотреть онлайн Кэмблтаун Сити - Уайт Сити ФК Белград 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияЧемпионат Южной Австралии. НПЛ: Кэмблтаун СитиУайт Сити ФК Белград, 22 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Steve Woodcock Sports Centre.

МСК, 22 тур, Стадион: Steve Woodcock Sports Centre
Чемпионат Южной Австралии. НПЛ
Кэмблтаун Сити
34'
Завершен
1 : 6
15 августа 2025
Уайт Сити ФК Белград
48'
52'
54'
60'
74'
90+4'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Кэмблтаун Сити icon
34'
Счет после первого тайма 1:0
Уайт Сити ФК Белград icon
48'
Уайт Сити ФК Белград icon
52'
Уайт Сити ФК Белград icon
54'
Уайт Сити ФК Белград icon
60'
Уайт Сити ФК Белград icon
74'
Уайт Сити ФК Белград icon
90+4'
Матч закончился со счётом 1:6
Текстовая трансляция
17'
Угловой
Уайт Сити ФК Белград - Угловой
19'
Угловой
Кэмблтаун Сити - Угловой
34'
Кэмблтаун Сити - 1-ый Гол
37'
Угловой
Уайт Сити ФК Белград - Угловой
43'
Угловой
Уайт Сити ФК Белград - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Угловой
Уайт Сити ФК Белград - Угловой
48'
Уайт Сити ФК Белград - 2-ой Гол
50'
Угловой
Кэмблтаун Сити - Угловой
52'
Уайт Сити ФК Белград - 3-ий Гол
54'
Уайт Сити ФК Белград - 4-ый Гол
60'
Уайт Сити ФК Белград - 5-ый Гол
64'
Угловой
Уайт Сити ФК Белград - Угловой
71'
Угловой
Кэмблтаун Сити - Угловой
74'
Уайт Сити ФК Белград - 6-ый Гол
90+2'
Угловой
Кэмблтаун Сити - Угловой
90+4'
Уайт Сити ФК Белград - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:6

Превью матча Кэмблтаун Сити — Уайт Сити ФК Белград

Статистика матча

Владение мячом
Кэмблтаун Сити Кэмблтаун Сити
51%
Уайт Сити ФК Белград Уайт Сити ФК Белград
49%
Атаки
103
95
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
14
4
Удары в створ ворот
10
7
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Пиза Пиза
Милан Милан
13 Февраля
22:45
Монако Монако
Нант Нант
13 Февраля
23:05
Милан Милан
BC Dubai BC Dubai
13 Февраля
22:30
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Майнц Майнц
13 Февраля
22:30
Эльче Эльче
Осасуна Осасуна
13 Февраля
23:00
Партизан Партизан
Реал Мадрид Реал Мадрид
13 Февраля
22:30
Халл Халл
Челси Челси
13 Февраля
22:45
БК ГГМТ Вена БК ГГМТ Вена
Крка Крка
13 Февраля
22:30
Лондон Лайонс Лондон Лайонс
Чешир Чешир
13 Февраля
22:30
Шелбурн Шелбурн
Шемрок Шемрок
13 Февраля
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA