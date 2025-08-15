15.08.2025
Смотреть онлайн Кэмблтаун Сити - Уайт Сити ФК Белград 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Чемпионат Южной Австралии. НПЛ: Кэмблтаун Сити — Уайт Сити ФК Белград, 22 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Steve Woodcock Sports Centre.
МСК, 22 тур, Стадион: Steve Woodcock Sports Centre
Чемпионат Южной Австралии. НПЛ
Кэмблтаун Сити
34'
Завершен
1 : 6
15 августа 2025
Уайт Сити ФК Белград
48'
52'
54'
60'
74'
90+4'
Кэмблтаун Сити
34'
Счет после первого тайма 1:0
Уайт Сити ФК Белград
90+4'
Матч закончился со счётом 1:6
Текстовая трансляция
17'
Уайт Сити ФК Белград - Угловой
19'
Кэмблтаун Сити - Угловой
34'
Кэмблтаун Сити - 1-ый Гол
37'
Уайт Сити ФК Белград - Угловой
43'
Уайт Сити ФК Белград - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Уайт Сити ФК Белград - Угловой
48'
Уайт Сити ФК Белград - 2-ой Гол
50'
Кэмблтаун Сити - Угловой
52'
Уайт Сити ФК Белград - 3-ий Гол
54'
Уайт Сити ФК Белград - 4-ый Гол
60'
Уайт Сити ФК Белград - 5-ый Гол
64'
Уайт Сити ФК Белград - Угловой
71'
Кэмблтаун Сити - Угловой
74'
Уайт Сити ФК Белград - 6-ый Гол
90+2'
Кэмблтаун Сити - Угловой
90+4'
Уайт Сити ФК Белград - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:6
Превью матча Кэмблтаун Сити — Уайт Сити ФК Белград
Статистика матча
Владение мячом
51%
Атаки
103
95
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
14
4
Удары в створ ворот
10
7
Комментарии к матчу