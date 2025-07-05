Смотреть онлайн Аделаида Сити - Аделаида Кометс 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Чемпионат Южной Австралии. НПЛ: Аделаида Сити — Аделаида Кометс, 17 тур . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Adelaide City Park.