05.07.2025
Смотреть онлайн Аделаида Сити - Аделаида Кометс 05.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Чемпионат Южной Австралии. НПЛ: Аделаида Сити — Аделаида Кометс, 17 тур . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Adelaide City Park.
МСК, 17 тур, Стадион: Adelaide City Park
Чемпионат Южной Австралии. НПЛ
Завершен
0 : 2
05 июля 2025
Аделаида Кометс
10'
46'
Текстовая трансляция
10'
Аделаида Сити - Угловой
10'
Аделаида Кометс - 1-ый Гол
20'
Аделаида Сити - Угловой
43'
Аделаида Сити - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
46'
Аделаида Кометс - 2-ой Гол
58'
Аделаида Сити - Угловой
72'
Аделаида Кометс - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2
Превью матча Аделаида Сити — Аделаида Кометс
Статистика матча
Владение мячом
56%
44%
Атаки
114
100
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
3
3
Комментарии к матчу