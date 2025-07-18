Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.07.2025

Смотреть онлайн ФК Кабултур - Холланд Парк Хоукс 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Квинсленд - Премьер-лига: ФК КабултурХолланд Парк Хоукс, 18 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Caboolture Park.

МСК, 18 тур, Стадион: Caboolture Park
Австралия - Квинсленд - Премьер-лига
ФК Кабултур
19'
Завершен
1 : 3
18 июля 2025
Холланд Парк Хоукс
63'
70'
90+1'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
ФК Кабултур icon
19'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
Холланд Парк Хоукс icon
63'
Холланд Парк Хоукс icon
70'
Холланд Парк Хоукс icon
90+1'
Матч закончился со счётом 1:3 : 1,2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
ФК Кабултур - Угловой
17'
Угловой
Холланд Парк Хоукс - Угловой
17'
Угловой
Холланд Парк Хоукс - Угловой
19'
ФК Кабултур - 1-ый Гол
22'
Угловой
Холланд Парк Хоукс - Угловой
39'
Угловой
ФК Кабултур - Угловой
40'
Угловой
ФК Кабултур - Угловой
43'
Угловой
Холланд Парк Хоукс - Угловой
45+3'
Угловой
Холланд Парк Хоукс - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
58'
Угловой
Холланд Парк Хоукс - Угловой
63'
Холланд Парк Хоукс - 2-ой Гол
70'
Холланд Парк Хоукс - 3-ий Гол
80'
Угловой
Холланд Парк Хоукс - Угловой
90+1'
Холланд Парк Хоукс - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3 : 1,2

Превью матча ФК Кабултур — Холланд Парк Хоукс

Статистика матча

Владение мячом
ФК Кабултур ФК Кабултур
49%
Холланд Парк Хоукс Холланд Парк Хоукс
51%
Атаки
52
63
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
10
12
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Барыс Барыс
ЦСКА ЦСКА
17 Января
15:00
Локомотив Локомотив
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
17 Января
17:00
Спартак Спартак
Торпедо Торпедо
17 Января
17:00
Сибирь Сибирь
Нефтехимик Нефтехимик
17 Января
13:30
Динамо Москва Динамо Москва
Динамо Минск Динамо Минск
17 Января
17:00
Автомобилист Автомобилист
Салават Юлаев Салават Юлаев
17 Января
14:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити Манчестер Сити
17 Января
15:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Леванте Леванте
17 Января
16:00
Челси Челси
Брентфорд Брентфорд
17 Января
18:00
Удинезе Удинезе
Интер Милан Интер Милан
17 Января
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA