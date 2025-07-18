18.07.2025
Смотреть онлайн ФК Кабултур - Холланд Парк Хоукс 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Квинсленд - Премьер-лига: ФК Кабултур — Холланд Парк Хоукс, 18 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 13:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Caboolture Park.
МСК, 18 тур, Стадион: Caboolture Park
Австралия - Квинсленд - Премьер-лига
ФК Кабултур
19'
Завершен
1 : 3
18 июля 2025
Холланд Парк Хоукс
63'
70'
90+1'
ФК Кабултур
19'
Холланд Парк Хоукс
90+1'
Текстовая трансляция
4'
ФК Кабултур - Угловой
17'
Холланд Парк Хоукс - Угловой
17'
Холланд Парк Хоукс - Угловой
19'
ФК Кабултур - 1-ый Гол
22'
Холланд Парк Хоукс - Угловой
39'
ФК Кабултур - Угловой
40'
ФК Кабултур - Угловой
43'
Холланд Парк Хоукс - Угловой
45+3'
Холланд Парк Хоукс - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
58'
Холланд Парк Хоукс - Угловой
63'
Холланд Парк Хоукс - 2-ой Гол
70'
Холланд Парк Хоукс - 3-ий Гол
80'
Холланд Парк Хоукс - Угловой
90+1'
Холланд Парк Хоукс - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3 : 1,2
Превью матча ФК Кабултур — Холланд Парк Хоукс
Статистика матча
Владение мячом
49%
Атаки
52
63
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
10
12
