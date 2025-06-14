14.06.2025
Смотреть онлайн Ipswich FC - ФК Кабултур 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Квинсленд - Премьер-лига: Ipswich FC — ФК Кабултур, 14 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:45 по московскому времени .
МСК, 14 тур
Австралия - Квинсленд - Премьер-лига
Завершен
0 : 1
14 июня 2025
ФК Кабултур
57'
Текстовая трансляция
3'
ФК Кабултур - Угловой
25'
ФК Кабултур - Угловой
40'
ФК Кабултур - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,2
57'
ФК Кабултур - 1-ый Гол
75'
ФК Кабултур - Угловой
85'
Ipswich FC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 4,2
Превью матча Ipswich FC — ФК Кабултур
Статистика матча
Атаки
54
82
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
3
7
Удары в створ ворот
3
12
Комментарии к матчу