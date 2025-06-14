Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
14.06.2025

Смотреть онлайн Ipswich FC - ФК Кабултур 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия - Квинсленд - Премьер-лига: Ipswich FCФК Кабултур, 14 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 09:45 по московскому времени .

МСК, 14 тур
Австралия - Квинсленд - Премьер-лига
Ipswich FC
Завершен
0 : 1
14 июня 2025
ФК Кабултур
57'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 4,2
ФК Кабултур icon
57'
Матч закончился со счётом 0:1 : 4,2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
ФК Кабултур - Угловой
25'
Угловой
ФК Кабултур - Угловой
40'
Угловой
ФК Кабултур - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,2
57'
ФК Кабултур - 1-ый Гол
75'
Угловой
ФК Кабултур - Угловой
85'
Угловой
Ipswich FC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 4,2

Превью матча Ipswich FC — ФК Кабултур

Статистика матча

Атаки
54
82
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
3
7
Удары в створ ворот
3
12
Игры 14 тур
15.06.2025
Мэджик Юнайтед ТФА
3:0
СВК Тандер
Завершен
15.06.2025
Логан Лайтнинг
3:1
Капалаба
Завершен
15.06.2025
Редлендс Юнайтед
2:2
Бродбич Юнайтед
Завершен
14.06.2025
Ipswich FC
0:1
ФК Кабултур
Завершен
13.06.2025
Рочедейл Роверс
5:1
Саутсайд Иглз
Завершен
13.06.2025
Брисбен Страйкерс
2:1
Холланд Парк Хоукс
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Мец Мец
ПСЖ ПСЖ
13 Декабря
21:00
Челси Челси
Эвертон Эвертон
13 Декабря
18:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Валенсия Валенсия
13 Декабря
16:00
Барселона Барселона
Осасуна Осасуна
13 Декабря
20:30
Ливерпуль Ливерпуль
Брайтон Брайтон
13 Декабря
18:00
Майорка Майорка
Эльче Эльче
13 Декабря
18:15
Торино Торино
Кремонезе Кремонезе
13 Декабря
17:00
Арсенал Арсенал
Вулвергемптон Вулвергемптон
13 Декабря
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Борнмут Борнмут
13 Декабря
18:00
BetBoom Team BetBoom Team
Tundra Esports Tundra Esports
13 Декабря
17:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA