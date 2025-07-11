11.07.2025
Смотреть онлайн Саутсайд Иглз - ФК Кабултур 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия - Квинсленд - Премьер-лига: Саутсайд Иглз — ФК Кабултур, 17 тур . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени .
МСК, 17 тур
Австралия - Квинсленд - Премьер-лига
Саутсайд Иглз
83'
Завершен
1 : 5
11 июля 2025
ФК Кабултур
53'
54'
62'
67'
71'
Счет после первого тайма 0:0 : 0,0
ФК Кабултур
53'
ФК Кабултур
54'
ФК Кабултур
62'
ФК Кабултур
67'
ФК Кабултур
71'
Саутсайд Иглз
83'
Матч закончился со счётом 1:5 : 0,0
Текстовая трансляция
17'
ФК Кабултур - Угловой
35'
ФК Кабултур - Угловой
45+3'
ФК Кабултур - Угловой
45+4'
ФК Кабултур - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,0
52'
ФК Кабултур - Угловой
53'
ФК Кабултур - 1-ый Гол
54'
ФК Кабултур - 2-ой Гол
62'
ФК Кабултур - 3-ий Гол
67'
ФК Кабултур - 4-ый Гол
71'
ФК Кабултур - 5-ый Гол
83'
Саутсайд Иглз - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:5 : 0,0
Превью матча Саутсайд Иглз — ФК Кабултур
Статистика матча
Владение мячом
55%
45%
Атаки
169
159
Угловые
0
5
Удары мимо ворот
5
12
Удары в створ ворот
3
10
Комментарии к матчу