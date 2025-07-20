20.07.2025
Смотреть онлайн Брисбен Олимпик - ФК Сент-Джордж Уиллавонг 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Футбол. Австралия. НПЛ Квинсленд: Брисбен Олимпик — ФК Сент-Джордж Уиллавонг, 18 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Гудвин Парк.
МСК, 18 тур, Стадион: Гудвин Парк
Футбол. Австралия. НПЛ Квинсленд
Брисбен Олимпик
8'
24'
43'
Завершен
3 : 1
20 июля 2025
Брисбен Олимпик
24'
Брисбен Олимпик
43'
Текстовая трансляция
8'
Брисбен Олимпик - 1-ый Гол
20'
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
21'
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
24'
Брисбен Олимпик - 2-ой Гол
26'
Брисбен Олимпик - Угловой
30'
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
32'
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
33'
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - 3-ий Гол
43'
Брисбен Олимпик - 4-ый Гол
45'
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
Счет после первого тайма 3:1 : 1,3
53'
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
59'
Брисбен Олимпик - Угловой
61'
Брисбен Олимпик - Угловой
78'
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
81'
Брисбен Олимпик - Угловой
Превью матча Брисбен Олимпик — ФК Сент-Джордж Уиллавонг
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
99
117
Угловые
4
7
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
8
3
