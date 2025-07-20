Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.07.2025

Смотреть онлайн Брисбен Олимпик - ФК Сент-Джордж Уиллавонг 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияФутбол. Австралия. НПЛ Квинсленд: Брисбен ОлимпикФК Сент-Джордж Уиллавонг, 18 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Гудвин Парк.

МСК, 18 тур, Стадион: Гудвин Парк
Футбол. Австралия. НПЛ Квинсленд
Брисбен Олимпик
8'
24'
43'
Завершен
3 : 1
20 июля 2025
ФК Сент-Джордж Уиллавонг
33'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Брисбен Олимпик icon
8'
Брисбен Олимпик icon
24'
ФК Сент-Джордж Уиллавонг icon
33'
Брисбен Олимпик icon
43'
Счет после первого тайма 3:1 : 1,3
Текстовая трансляция
8'
Брисбен Олимпик - 1-ый Гол
20'
Угловой
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
21'
Угловой
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
24'
Брисбен Олимпик - 2-ой Гол
26'
Угловой
Брисбен Олимпик - Угловой
30'
Угловой
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
32'
Угловой
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
33'
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - 3-ий Гол
43'
Брисбен Олимпик - 4-ый Гол
45'
Угловой
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
Счет после первого тайма 3:1 : 1,3
53'
Угловой
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
59'
Угловой
Брисбен Олимпик - Угловой
61'
Угловой
Брисбен Олимпик - Угловой
78'
Угловой
ФК Сент-Джордж Уиллавонг - Угловой
81'
Угловой
Брисбен Олимпик - Угловой

Превью матча Брисбен Олимпик — ФК Сент-Джордж Уиллавонг

Статистика матча

Владение мячом
Брисбен Олимпик Брисбен Олимпик
48%
ФК Сент-Джордж Уиллавонг ФК Сент-Джордж Уиллавонг
52%
Атаки
99
117
Угловые
4
7
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
8
3
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Гимарайнш Гимарайнш
ФК Порту ФК Порту
18 Января
23:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA