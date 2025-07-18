Фрибет 15000₽
18.07.2025

Смотреть онлайн Саншайн-Кост Уондерерс (жен) - Саутс Юнайтед - Женщины (NPL) 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Queensland Women: Саншайн-Кост Уондерерс (жен)Саутс Юнайтед - Женщины (NPL), 22 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ballinger Park.

МСК, 22 тур, Стадион: Ballinger Park
Australia NPL Queensland Women
Саншайн-Кост Уондерерс (жен)
9'
31'
56'
Завершен
3 : 1
18 июля 2025
Саутс Юнайтед - Женщины (NPL)
23'
Смотреть онлайн
Sunshine Coast Wanderers Women icon
9'
Саутс Юнайтед - Женщины (NPL) icon
23'
Sunshine Coast Wanderers Women icon
31'
Счет после первого тайма 2:1
Sunshine Coast Wanderers Women icon
56'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Sunshine Coast Wanderers Women - Угловой
9'
Sunshine Coast Wanderers Women - 1-ый Гол
14'
Sunshine Coast Wanderers Women - Незабитый пенальти
23'
Саутс Юнайтед - Женщины (NPL) - 2-ой Гол
31'
Sunshine Coast Wanderers Women - 3-ий Гол
36'
Угловой
Sunshine Coast Wanderers Women - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
56'
Sunshine Coast Wanderers Women - 4-ый Гол
69'
Угловой
Sunshine Coast Wanderers Women - Угловой
77'
Угловой
Sunshine Coast Wanderers Women - Угловой
82'
Угловой
Sunshine Coast Wanderers Women - Угловой
83'
Угловой
Sunshine Coast Wanderers Women - Угловой
84'
Угловой
Sunshine Coast Wanderers Women - Угловой
90+1'
Угловой
Sunshine Coast Wanderers Women - Угловой
90+9'
Угловой
Sunshine Coast Wanderers Women - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Саншайн-Кост Уондерерс (жен) — Саутс Юнайтед - Женщины (NPL)

Статистика матча

Владение мячом
Саншайн-Кост Уондерерс (жен) Саншайн-Кост Уондерерс (жен)
49%
Саутс Юнайтед - Женщины (NPL) Саутс Юнайтед - Женщины (NPL)
51%
Атаки
67
65
Угловые
9
0
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
12
4
Комментарии к матчу
