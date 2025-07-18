18.07.2025
Смотреть онлайн Саншайн-Кост Уондерерс (жен) - Саутс Юнайтед - Женщины (NPL) 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Australia NPL Queensland Women: Саншайн-Кост Уондерерс (жен) — Саутс Юнайтед - Женщины (NPL), 22 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ballinger Park.
МСК, 22 тур, Стадион: Ballinger Park
Australia NPL Queensland Women
Саншайн-Кост Уондерерс (жен)
Завершен
3 : 1
18 июля 2025
Счет после первого тайма 2:1
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
3'
Sunshine Coast Wanderers Women - Угловой
9'
Sunshine Coast Wanderers Women - 1-ый Гол
14'
Sunshine Coast Wanderers Women - Незабитый пенальти
23'
Саутс Юнайтед - Женщины (NPL) - 2-ой Гол
31'
Sunshine Coast Wanderers Women - 3-ий Гол
36'
Sunshine Coast Wanderers Women - Угловой
56'
Sunshine Coast Wanderers Women - 4-ый Гол
69'
Sunshine Coast Wanderers Women - Угловой
77'
Sunshine Coast Wanderers Women - Угловой
82'
Sunshine Coast Wanderers Women - Угловой
83'
Sunshine Coast Wanderers Women - Угловой
84'
Sunshine Coast Wanderers Women - Угловой
90+1'
Sunshine Coast Wanderers Women - Угловой
90+9'
Sunshine Coast Wanderers Women - Угловой
Превью матча Саншайн-Кост Уондерерс (жен) — Саутс Юнайтед - Женщины (NPL)
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
67
65
Угловые
9
0
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
12
4
