12.07.2025
Смотреть онлайн Эквадор - Уругвай 12.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Copa America, Women: Эквадор — Уругвай, 1 тур . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
9'
Эквадор - Угловой
11'
Уругвай - 1-ый Гол
26'
Уругвай - Угловой
32'
Эквадор - Угловой
32'
Эквадор - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,3
47'
Эквадор - Угловой
53'
Уругвай - 2-ой Гол
57'
Эквадор - Угловой
72'
Эквадор - 3-ий Гол
74'
Эквадор - Угловой
78'
Эквадор - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,3
Превью матча Эквадор — Уругвай
Статистика матча
Комментарии к матчу