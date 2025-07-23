Фрибет 15000₽
23.07.2025

Смотреть онлайн Парагвай - Бразилия (Ж) 23.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Copa America, Women: ПарагвайБразилия (Ж), 4 тур . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Copa America, Women
Парагвай
Claudia Martinez Ovando 65'
Завершен
1 : 4
23 июля 2025
Бразилия (Ж)
Yasmin 27'
Yasmin 39'
Amanda Gutierres Dos Santos 60'
Duda Sampaio 75'
Смотреть онлайн
Yasmin - Бразилия (Ж) icon
27'
Yasmin - Бразилия (Ж) icon
39'
Счет после первого тайма 0:2 : 1,2
Amanda Gutierres Dos Santos icon
60'
Claudia Martinez Ovando icon
65'
Duda Sampaio icon
75'
Матч закончился со счётом 1:4 : 1,2
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Бразилия (Ж) - Угловой
8'
Угловой
Бразилия (Ж) - Угловой
17'
Угловой
Бразилия (Ж) - Угловой
27'
Yasmin - 1-ый Гол
31'
Угловой
Бразилия (Ж) - Угловой
39'
Yasmin - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2 : 1,2
49'
Угловой
Парагвай - Угловой
56'
Угловой
Бразилия (Ж) - Угловой
60'
Amanda Gutierres Dos Santos - 3-ий Гол
63'
Угловой
Парагвай - Угловой
65'
Claudia Martinez Ovando - 4-ый Гол
75'
Duda Sampaio - 5-ый Гол
79'
Угловой
Бразилия (Ж) - Угловой
80'
Угловой
Бразилия (Ж) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:4 : 1,2

Превью матча Парагвай — Бразилия (Ж)

Статистика матча

Владение мячом
Парагвай Парагвай
32%
Бразилия (Ж) Бразилия (Ж)
68%
Атаки
41
114
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
1
14
Удары в створ ворот
6
5
Комментарии к матчу
