23.07.2025
Смотреть онлайн Парагвай - Бразилия (Ж) 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Copa America, Women: Парагвай — Бразилия (Ж), 4 тур . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Copa America, Women
Парагвай
Claudia Martinez Ovando 65'
Завершен
1 : 4
23 июля 2025
Бразилия (Ж)
Yasmin 27'
Yasmin 39'
Amanda Gutierres Dos Santos 60'
Duda Sampaio 75'
Счет после первого тайма 0:2 : 1,2
Duda Sampaio
75'
Матч закончился со счётом 1:4 : 1,2
Текстовая трансляция
5'
Бразилия (Ж) - Угловой
8'
Бразилия (Ж) - Угловой
17'
Бразилия (Ж) - Угловой
27'
Yasmin - 1-ый Гол
31'
Бразилия (Ж) - Угловой
39'
Yasmin - 2-ой Гол
49'
Парагвай - Угловой
56'
Бразилия (Ж) - Угловой
60'
Amanda Gutierres Dos Santos - 3-ий Гол
63'
Парагвай - Угловой
65'
Claudia Martinez Ovando - 4-ый Гол
75'
Duda Sampaio - 5-ый Гол
79'
Бразилия (Ж) - Угловой
80'
Бразилия (Ж) - Угловой
Превью матча Парагвай — Бразилия (Ж)
Статистика матча
Владение мячом
32%
68%
Атаки
41
114
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
1
14
Удары в створ ворот
6
5
Комментарии к матчу