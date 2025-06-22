22.06.2025
Смотреть онлайн Texoma FC - Шарлотт Индепенденс 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: Texoma FC — Шарлотт Индепенденс . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. USL Первая лига
Texoma FC
45'
67'
90+7'
Завершен
3 : 2
22 июня 2025
Шарлотт Индепенденс
77'
90+2'
Текстовая трансляция
38'
Шарлотт Индепенденс - Угловой
39'
Шарлотт Индепенденс - Угловой
44'
Texoma FC - Угловой
45'
Texoma FC - 1-ый Гол
48'
Texoma FC - Угловой
56'
Шарлотт Индепенденс - Угловой
67'
Texoma FC - 2-ой Гол
77'
Шарлотт Индепенденс - 3-ий Гол
90+2'
Шарлотт Индепенденс - 4-ый Гол
90+7'
Texoma FC - 5-ый Гол
Превью матча Texoma FC — Шарлотт Индепенденс
История последних встреч
Texoma FC
Шарлотт Индепенденс
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
03.08.2025
Шарлотт Индепенденс
3:3
Texoma FC
Статистика матча
Владение мячом
40%
Атаки
82
118
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
3
7
Удары в створ ворот
5
3
Комментарии к матчу