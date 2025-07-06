Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Antelope Valley Alta - Юнион Омаха 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: Antelope Valley AltaЮнион Омаха . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. USL Первая лига
Antelope Valley Alta
45+3'
51'
Завершен
2 : 1
06 июля 2025
Юнион Омаха
27'
Юнион Омаха icon
27'
Antelope Valley Alta icon
45+3'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,3
Antelope Valley Alta icon
51'
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,3
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Antelope Valley Alta - Угловой
7'
Угловой
Antelope Valley Alta - Угловой
21'
Угловой
Antelope Valley Alta - Угловой
26'
Угловой
Юнион Омаха - Угловой
27'
Юнион Омаха - 1-ый Гол
44'
Угловой
Antelope Valley Alta - Угловой
45+3'
Antelope Valley Alta - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 1,3
50'
Угловой
Antelope Valley Alta - Угловой
51'
Antelope Valley Alta - 3-ий Гол
69'
Угловой
Юнион Омаха - Угловой
81'
Угловой
Antelope Valley Alta - Угловой
86'
Угловой
Юнион Омаха - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,3

Превью матча Antelope Valley Alta — Юнион Омаха

Команда Antelope Valley Alta в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды Юнион Омаха, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Antelope Valley Alta
Antelope Valley Alta
Юнион Омаха
Antelope Valley Alta
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
24.08.2025
Юнион Омаха
Юнион Омаха
2:0
Antelope Valley Alta
Antelope Valley Alta
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Antelope Valley Alta Antelope Valley Alta
57%
Юнион Омаха Юнион Омаха
43%
Атаки
66
68
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
3
2
Комментарии к матчу
