Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига : Antelope Valley Alta — Юнион Омаха . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

Превью матча Antelope Valley Alta — Юнион Омаха

Команда Antelope Valley Alta в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды Юнион Омаха, в том матче победу одержали хозяева.