18.08.2025
Смотреть онлайн Portland Hearts of Pine - Spokane Velocity FC 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: Portland Hearts of Pine — Spokane Velocity FC . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Чемпионат США. USL Первая лига
Отложен
- : -
18 августа 2025
Превью матча Portland Hearts of Pine — Spokane Velocity FC
История последних встреч
Portland Hearts of Pine
Spokane Velocity FC
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
10.11.2025
Spokane Velocity FC
8:7
Portland Hearts of Pine
Комментарии к матчу