Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига : Texoma FC — Ричмонд Кикерс . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

Превью матча Texoma FC — Ричмонд Кикерс

Команда Texoma FC в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-21. Команда Ричмонд Кикерс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 10-23. Команда Texoma FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Ричмонд Кикерс забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 июня 2025 на поле команды Ричмонд Кикерс, в том матче победу одержали гостьи.