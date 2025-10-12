Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
12.10.2025

Смотреть онлайн Texoma FC - Ричмонд Кикерс 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: Texoma FCРичмонд Кикерс . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. USL Первая лига
Texoma FC
60'
Завершен
1 : 0
12 октября 2025
Ричмонд Кикерс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
Texoma FC icon
60'
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,3
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Texoma FC - Угловой
6'
Угловой
Ричмонд Кикерс - Угловой
18'
Угловой
Texoma FC - Угловой
24'
Угловой
Ричмонд Кикерс - Угловой
26'
Угловой
Ричмонд Кикерс - Угловой
28'
Ричмонд Кикерс - Незабитый пенальти
28'
Угловой
Ричмонд Кикерс - Угловой
33'
Угловой
Texoma FC - Угловой
37'
Угловой
Ричмонд Кикерс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,3
58'
Угловой
Texoma FC - Угловой
60'
Texoma FC - 1-ый Гол
84'
Угловой
Texoma FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,3

Превью матча Texoma FC — Ричмонд Кикерс

Команда Texoma FC в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 13-21. Команда Ричмонд Кикерс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 10-23. Команда Texoma FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Ричмонд Кикерс забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 июня 2025 на поле команды Ричмонд Кикерс, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Texoma FC
Texoma FC
Ричмонд Кикерс
Texoma FC
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
08.06.2025
Ричмонд Кикерс
Ричмонд Кикерс
1:2
Texoma FC
Texoma FC
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Texoma FC Texoma FC
48%
Ричмонд Кикерс Ричмонд Кикерс
52%
Атаки
139
142
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
6
10
Удары в створ ворот
4
2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
Юта Джаз Юта Джаз
12 Ноября
05:10
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA