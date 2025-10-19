Смотреть онлайн FC Naples - Spokane Velocity FC 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: FC Naples — Spokane Velocity FC . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
Превью матча FC Naples — Spokane Velocity FC
Команда FC Naples в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-11. Команда Spokane Velocity FC, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-12. Команда FC Naples в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Spokane Velocity FC забивает 1, пропускает 1.