Смотреть онлайн Portland Hearts of Pine - Westchester SC 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: Portland Hearts of Pine — Westchester SC . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
Превью матча Portland Hearts of Pine — Westchester SC
Команда Portland Hearts of Pine в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-13. Команда Westchester SC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 15-19. Команда Portland Hearts of Pine в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Westchester SC забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 августа 2025 на поле команды Westchester SC, в том матче победу одержали гостьи.