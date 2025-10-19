Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Portland Hearts of Pine - Westchester SC 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: Portland Hearts of PineWestchester SC . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. USL Первая лига
Portland Hearts of Pine
47'
75'
Завершен
2 : 2
19 октября 2025
Westchester SC
72'
90'
Счет после первого тайма 0:0
Portland Hearts of Pine icon
47'
Westchester SC icon
72'
Portland Hearts of Pine icon
75'
Westchester SC icon
90'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Portland Hearts of Pine - Угловой
21'
Угловой
Portland Hearts of Pine - Угловой
21'
Угловой
Portland Hearts of Pine - Угловой
22'
Угловой
Portland Hearts of Pine - Угловой
24'
Угловой
Portland Hearts of Pine - Угловой
30'
Угловой
Portland Hearts of Pine - Угловой
31'
Угловой
Portland Hearts of Pine - Угловой
31'
Угловой
Portland Hearts of Pine - Угловой
42'
Угловой
Portland Hearts of Pine - Угловой
45'
Угловой
Portland Hearts of Pine - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
Portland Hearts of Pine - 1-ый Гол
53'
Угловой
Westchester SC - Угловой
54'
Угловой
Portland Hearts of Pine - Угловой
70'
Угловой
Westchester SC - Угловой
72'
Westchester SC - 2-ой Гол
75'
Угловой
Portland Hearts of Pine - Угловой
75'
Portland Hearts of Pine - 3-ий Гол
89'
Угловой
Westchester SC - Угловой
90'
Westchester SC - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Portland Hearts of Pine — Westchester SC

Команда Portland Hearts of Pine в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-13. Команда Westchester SC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 15-19. Команда Portland Hearts of Pine в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Westchester SC забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 августа 2025 на поле команды Westchester SC, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Portland Hearts of Pine
Portland Hearts of Pine
Westchester SC
Portland Hearts of Pine
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
25.08.2025
Westchester SC
Westchester SC
2:3
Portland Hearts of Pine
Portland Hearts of Pine
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Portland Hearts of Pine Portland Hearts of Pine
45%
Westchester SC Westchester SC
55%
Атаки
98
89
Угловые
12
3
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
3
5
Комментарии к матчу
