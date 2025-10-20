Смотреть онлайн Ван Ноксвилл - Texoma FC 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: Ван Ноксвилл — Texoma FC . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sansom Sports Complex.
Превью матча Ван Ноксвилл — Texoma FC
Команда Ван Ноксвилл в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-7. Команда Texoma FC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-18. Команда Ван Ноксвилл в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Texoma FC забивает 1, пропускает 2.