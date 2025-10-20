Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.10.2025

Смотреть онлайн Ван Ноксвилл - Texoma FC 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: Ван НоксвиллTexoma FC . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sansom Sports Complex.

МСК, Стадион: Sansom Sports Complex
Чемпионат США. USL Первая лига
Ван Ноксвилл
56'
65'
Завершен
2 : 1
20 октября 2025
Texoma FC
57'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Ван Ноксвилл icon
56'
Texoma FC icon
57'
Ван Ноксвилл icon
65'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Texoma FC - Угловой
38'
Угловой
Ван Ноксвилл - Угловой
45'
Угловой
Texoma FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
56'
Ван Ноксвилл - 1-ый Гол
57'
Texoma FC - 2-ой Гол
61'
Угловой
Texoma FC - Угловой
65'
Ван Ноксвилл - 3-ий Гол
66'
Угловой
Texoma FC - Угловой
70'
Угловой
Texoma FC - Угловой
84'
Угловой
Texoma FC - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Ван Ноксвилл — Texoma FC

Команда Ван Ноксвилл в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-7. Команда Texoma FC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-18. Команда Ван Ноксвилл в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Texoma FC забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Ван Ноксвилл Ван Ноксвилл
56%
Texoma FC Texoma FC
44%
Атаки
91
102
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
3
8
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Металлург Металлург
18 Ноября
17:00
AK Барс AK Барс
ЦСКА ЦСКА
18 Ноября
19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Спартак
18 Ноября
19:30
Лада Лада
Авангард Авангард
18 Ноября
18:00
Торпедо Торпедо
Адмирал Адмирал
18 Ноября
19:30
Автомобилист Автомобилист
Нефтехимик Нефтехимик
18 Ноября
17:00
Северсталь Северсталь
Динамо Минск Динамо Минск
18 Ноября
19:30
Эдмонтон Эдмонтон
Баффало Баффало
18 Ноября
03:07
Зенит Зенит
Нижний Новгород Нижний Новгород
18 Ноября
19:30
Ванкувер Ванкувер
Флорида Флорида
18 Ноября
03:07
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA