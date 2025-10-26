Смотреть онлайн Portland Hearts of Pine - Antelope Valley Alta 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: Portland Hearts of Pine — Antelope Valley Alta . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
Превью матча Portland Hearts of Pine — Antelope Valley Alta
Команда Portland Hearts of Pine в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-13. Команда Antelope Valley Alta, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-21. Команда Portland Hearts of Pine в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Antelope Valley Alta забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 июля 2025 на поле команды Portland Hearts of Pine, в том матче победу одержали гостьи.