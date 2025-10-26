Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Portland Hearts of Pine - Antelope Valley Alta 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: Portland Hearts of PineAntelope Valley Alta . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Чемпионат США. USL Первая лига
Portland Hearts of Pine
35'
63'
Завершен
2 : 2
26 октября 2025
Antelope Valley Alta
8'
70'
Смотреть онлайн
Antelope Valley Alta icon
8'
Portland Hearts of Pine icon
35'
Счет после первого тайма 1:1
Portland Hearts of Pine icon
63'
Antelope Valley Alta icon
70'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Portland Hearts of Pine - Угловой
8'
Antelope Valley Alta - 1-ый Гол
35'
Угловой
Portland Hearts of Pine - Угловой
35'
Portland Hearts of Pine - 2-ой Гол
40'
Угловой
Portland Hearts of Pine - Угловой
45'
Угловой
Portland Hearts of Pine - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
50'
Угловой
Portland Hearts of Pine - Угловой
53'
Угловой
Antelope Valley Alta - Угловой
63'
Portland Hearts of Pine - 3-ий Гол
70'
Antelope Valley Alta - 4-ый Гол
79'
Угловой
Portland Hearts of Pine - Угловой
90+4'
Угловой
Antelope Valley Alta - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Portland Hearts of Pine — Antelope Valley Alta

Команда Portland Hearts of Pine в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-13. Команда Antelope Valley Alta, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 12-21. Команда Portland Hearts of Pine в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Antelope Valley Alta забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 июля 2025 на поле команды Portland Hearts of Pine, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Portland Hearts of Pine
Portland Hearts of Pine
Antelope Valley Alta
Portland Hearts of Pine
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
03.07.2025
Portland Hearts of Pine
Portland Hearts of Pine
0:2
Antelope Valley Alta
Antelope Valley Alta
Обзор
22.06.2025
Antelope Valley Alta
Antelope Valley Alta
1:1
Portland Hearts of Pine
Portland Hearts of Pine
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Portland Hearts of Pine Portland Hearts of Pine
51%
Antelope Valley Alta Antelope Valley Alta
49%
Атаки
125
124
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
10
9
Удары в створ ворот
6
4
Рейтинг UEFA