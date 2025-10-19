Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Гринвилл Триумф - ФК Саут Джорджия Тормента 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: Гринвилл ТриумфФК Саут Джорджия Тормента . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Legacy Early College Field.

МСК, Стадион: Legacy Early College Field
Чемпионат США. USL Первая лига
Гринвилл Триумф
81'
Завершен
1 : 4
19 октября 2025
ФК Саут Джорджия Тормента
13'
55'
67'
85'
Смотреть онлайн
ФК Саут Джорджия Тормента icon
13'
Счет после первого тайма 0:1
ФК Саут Джорджия Тормента icon
55'
ФК Саут Джорджия Тормента icon
67'
Гринвилл Триумф icon
81'
ФК Саут Джорджия Тормента icon
85'
Матч закончился со счётом 1:4
Текстовая трансляция
13'
ФК Саут Джорджия Тормента - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
51'
Угловой
Гринвилл Триумф - Угловой
54'
Угловой
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
55'
ФК Саут Джорджия Тормента - 2-ой Гол
61'
Угловой
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
67'
ФК Саут Джорджия Тормента - 3-ий Гол
69'
Угловой
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
72'
Угловой
Гринвилл Триумф - Угловой
81'
Гринвилл Триумф - 4-ый Гол
85'
ФК Саут Джорджия Тормента - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:4

Превью матча Гринвилл Триумф — ФК Саут Джорджия Тормента

Команда Гринвилл Триумф в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-14. Команда ФК Саут Джорджия Тормента, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 23-14. Команда Гринвилл Триумф в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Саут Джорджия Тормента забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 14 сентября 2025 на поле команды Гринвилл Триумф, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Гринвилл Триумф
Гринвилл Триумф
ФК Саут Джорджия Тормента
Гринвилл Триумф
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
14.09.2025
Гринвилл Триумф
Гринвилл Триумф
1:2
ФК Саут Джорджия Тормента
ФК Саут Джорджия Тормента
Обзор
03.08.2025
ФК Саут Джорджия Тормента
ФК Саут Джорджия Тормента
2:2
Гринвилл Триумф
Гринвилл Триумф
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Гринвилл Триумф Гринвилл Триумф
51%
ФК Саут Джорджия Тормента ФК Саут Джорджия Тормента
49%
Атаки
110
101
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
1
5
Комментарии к матчу
