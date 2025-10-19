Превью матча Гринвилл Триумф — ФК Саут Джорджия Тормента

Команда Гринвилл Триумф в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-14. Команда ФК Саут Джорджия Тормента, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 23-14. Команда Гринвилл Триумф в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Саут Джорджия Тормента забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 14 сентября 2025 на поле команды Гринвилл Триумф, в том матче победу одержали гостьи.