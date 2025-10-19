Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига : Юнион Омаха — ФК Форвард Мадисон . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Вернер Парк .

Превью матча Юнион Омаха — ФК Форвард Мадисон

Команда Юнион Омаха в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 22-8. Команда ФК Форвард Мадисон, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-16. Команда Юнион Омаха в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Форвард Мадисон забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 июня 2025 на поле команды ФК Форвард Мадисон, в том матче победу одержали гостьи.