Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Юнион Омаха - ФК Форвард Мадисон 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: Юнион ОмахаФК Форвард Мадисон . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Вернер Парк.

МСК, Стадион: Вернер Парк
Чемпионат США. USL Первая лига
Юнион Омаха
45+3'
57'
79'
90+3'
Завершен
4 : 0
19 октября 2025
ФК Форвард Мадисон
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Юнион Омаха icon
45+3'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
Юнион Омаха icon
57'
Юнион Омаха icon
79'
Юнион Омаха icon
90+3'
Матч закончился со счётом 4:0 : 2,2
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Юнион Омаха - Угловой
5'
Угловой
Юнион Омаха - Угловой
8'
Угловой
ФК Форвард Мадисон - Угловой
40'
Угловой
Юнион Омаха - Угловой
45+2'
Угловой
Юнион Омаха - Угловой
45+3'
Юнион Омаха - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
57'
Юнион Омаха - 2-ой Гол
61'
Угловой
ФК Форвард Мадисон - Угловой
64'
Угловой
Юнион Омаха - Угловой
73'
Угловой
Юнион Омаха - Угловой
79'
Юнион Омаха - 3-ий Гол
86'
Угловой
Юнион Омаха - Угловой
90+3'
Угловой
Юнион Омаха - Угловой
90+3'
Юнион Омаха - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:0 : 2,2

Превью матча Юнион Омаха — ФК Форвард Мадисон

Команда Юнион Омаха в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 22-8. Команда ФК Форвард Мадисон, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-16. Команда Юнион Омаха в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Форвард Мадисон забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 июня 2025 на поле команды ФК Форвард Мадисон, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Юнион Омаха
Юнион Омаха
ФК Форвард Мадисон
Юнион Омаха
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
08.06.2025
ФК Форвард Мадисон
ФК Форвард Мадисон
0:1
Юнион Омаха
Юнион Омаха
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Юнион Омаха Юнион Омаха
56%
ФК Форвард Мадисон ФК Форвард Мадисон
44%
Атаки
101
96
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
11
3
Удары в створ ворот
9
2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
19 Ноября
19:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
ХК Челмет ХК Челмет
19 Ноября
18:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Горняк Учалы Горняк Учалы
19 Ноября
18:30
BetBoom Team BetBoom Team
GamerLegion GamerLegion
19 Ноября
14:00
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
Heroic Heroic
19 Ноября
17:00
ХК Сочи ХК Сочи
Салават Юлаев Салават Юлаев
19 Ноября
19:30
Норильск Норильск
Челны Челны
19 Ноября
15:00
ХК Югра ХК Югра
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
19 Ноября
17:00
Natus Vincere Natus Vincere
Tundra Esports Tundra Esports
19 Ноября
11:00
Карпат Карпат
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
19 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA