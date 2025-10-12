Превью матча ФК Форвард Мадисон — Чаттаноога Ред Вулвс

Команда ФК Форвард Мадисон в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-15. Команда Чаттаноога Ред Вулвс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-10. Команда ФК Форвард Мадисон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Чаттаноога Ред Вулвс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 августа 2025 на поле команды Чаттаноога Ред Вулвс, в том матче победу одержали хозяева.