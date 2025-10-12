Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн ФК Форвард Мадисон - Чаттаноога Ред Вулвс 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: ФК Форвард МадисонЧаттаноога Ред Вулвс . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Breese Stevens Field.

МСК, Стадион: Breese Stevens Field
Чемпионат США. USL Первая лига
ФК Форвард Мадисон
41'
76'
Завершен
2 : 1
12 октября 2025
Чаттаноога Ред Вулвс
90'
Смотреть онлайн
ФК Форвард Мадисон icon
41'
Счет после первого тайма 1:0
ФК Форвард Мадисон icon
76'
Чаттаноога Ред Вулвс icon
90'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
ФК Форвард Мадисон - Угловой
9'
Угловой
ФК Форвард Мадисон - Угловой
17'
Угловой
ФК Форвард Мадисон - Угловой
22'
Угловой
ФК Форвард Мадисон - Угловой
41'
ФК Форвард Мадисон - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
46'
Угловой
ФК Форвард Мадисон - Угловой
59'
Угловой
Чаттаноога Ред Вулвс - Угловой
61'
Угловой
Чаттаноога Ред Вулвс - Угловой
74'
Угловой
Чаттаноога Ред Вулвс - Угловой
76'
ФК Форвард Мадисон - 2-ой Гол
90'
Чаттаноога Ред Вулвс - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча ФК Форвард Мадисон — Чаттаноога Ред Вулвс

Команда ФК Форвард Мадисон в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-15. Команда Чаттаноога Ред Вулвс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-10. Команда ФК Форвард Мадисон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Чаттаноога Ред Вулвс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 07 августа 2025 на поле команды Чаттаноога Ред Вулвс, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

ФК Форвард Мадисон
ФК Форвард Мадисон
Чаттаноога Ред Вулвс
ФК Форвард Мадисон
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
07.08.2025
Чаттаноога Ред Вулвс
Чаттаноога Ред Вулвс
2:1
ФК Форвард Мадисон
ФК Форвард Мадисон
Обзор
01.06.2025
Чаттаноога Ред Вулвс
Чаттаноога Ред Вулвс
5:3
ФК Форвард Мадисон
ФК Форвард Мадисон
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФК Форвард Мадисон ФК Форвард Мадисон
55%
Чаттаноога Ред Вулвс Чаттаноога Ред Вулвс
45%
Атаки
82
101
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
2
5
Удары в створ ворот
7
3
Комментарии к матчу
