Превью матча Spokane Velocity FC — ФК Саут Джорджия Тормента

Команда Spokane Velocity FC в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-13. Команда ФК Саут Джорджия Тормента, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 24-15. Команда Spokane Velocity FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Саут Джорджия Тормента забивает 2, пропускает 2.