Смотреть онлайн Spokane Velocity FC - ФК Саут Джорджия Тормента 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: Spokane Velocity FC — ФК Саут Джорджия Тормента . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе One Spokane Stadium.
Превью матча Spokane Velocity FC — ФК Саут Джорджия Тормента
Команда Spokane Velocity FC в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-13. Команда ФК Саут Джорджия Тормента, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 24-15. Команда Spokane Velocity FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Саут Джорджия Тормента забивает 2, пропускает 2.