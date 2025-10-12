Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Spokane Velocity FC - ФК Саут Джорджия Тормента 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: Spokane Velocity FCФК Саут Джорджия Тормента . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе One Spokane Stadium.

МСК, Стадион: One Spokane Stadium
Чемпионат США. USL Первая лига
Spokane Velocity FC
52'
Завершен
1 : 1
12 октября 2025
ФК Саут Джорджия Тормента
39'
Смотреть онлайн
ФК Саут Джорджия Тормента icon
39'
Счет после первого тайма 0:1
Spokane Velocity FC icon
52'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
7'
Угловой
Spokane Velocity FC - Угловой
7'
Угловой
Spokane Velocity FC - Угловой
7'
Угловой
Spokane Velocity FC - Угловой
19'
Угловой
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
32'
Угловой
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
33'
Угловой
Spokane Velocity FC - Угловой
37'
Угловой
Spokane Velocity FC - Угловой
39'
ФК Саут Джорджия Тормента - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
51'
Spokane Velocity FC - Незабитый пенальти
52'
Spokane Velocity FC - 2-ой Гол
54'
Spokane Velocity FC - Незабитый пенальти
55'
Spokane Velocity FC - Незабитый пенальти
58'
Угловой
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
65'
Угловой
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
82'
Угловой
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
84'
Угловой
ФК Саут Джорджия Тормента - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Spokane Velocity FC — ФК Саут Джорджия Тормента

Команда Spokane Velocity FC в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-13. Команда ФК Саут Джорджия Тормента, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 24-15. Команда Spokane Velocity FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Саут Джорджия Тормента забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Spokane Velocity FC Spokane Velocity FC
47%
ФК Саут Джорджия Тормента ФК Саут Джорджия Тормента
53%
Атаки
81
76
Угловые
5
7
Фолы
15
10
Удары (всего)
8
8
Удары мимо ворот
6
9
Удары в створ ворот
5
1
Комментарии к матчу
