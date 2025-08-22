Фрибет 15000₽
22.08.2025

Смотреть онлайн ФК Форвард Мадисон - Spokane Velocity FC 22.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: ФК Форвард МадисонSpokane Velocity FC . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Breese Stevens Field.

МСК, Стадион: Breese Stevens Field
Чемпионат США. USL Первая лига
ФК Форвард Мадисон
Завершен
0 : 1
22 августа 2025
Spokane Velocity FC
38'
Смотреть онлайн
Spokane Velocity FC icon
38'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
33'
Угловой
ФК Форвард Мадисон - Угловой
38'
Spokane Velocity FC - 1-ый Гол
40'
Угловой
ФК Форвард Мадисон - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
48'
Угловой
ФК Форвард Мадисон - Угловой
56'
Угловой
ФК Форвард Мадисон - Угловой
59'
Угловой
ФК Форвард Мадисон - Угловой
76'
Угловой
ФК Форвард Мадисон - Угловой
81'
Угловой
ФК Форвард Мадисон - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча ФК Форвард Мадисон — Spokane Velocity FC

Статистика матча

Владение мячом
ФК Форвард Мадисон ФК Форвард Мадисон
60%
Spokane Velocity FC Spokane Velocity FC
40%
Атаки
146
115
Угловые
7
0
Удары мимо ворот
10
2
Удары в створ ворот
4
1
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
