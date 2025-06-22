22.06.2025
Смотреть онлайн Ричмонд Кикерс - Spokane Velocity FC 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: Ричмонд Кикерс — Spokane Velocity FC . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе City Stadium.
МСК, Стадион: City Stadium
Чемпионат США. USL Первая лига
Завершен
0 : 1
22 июня 2025
Текстовая трансляция
5'
Spokane Velocity FC - Угловой
37'
Spokane Velocity FC - Угловой
42'
Spokane Velocity FC - Угловой
45'
Spokane Velocity FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
46'
Spokane Velocity FC - 1-ый Гол
48'
Spokane Velocity FC - Угловой
64'
Spokane Velocity FC - Угловой
65'
Spokane Velocity FC - Угловой
81'
Ричмонд Кикерс - Угловой
83'
Ричмонд Кикерс - Угловой
87'
Spokane Velocity FC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Ричмонд Кикерс — Spokane Velocity FC
Статистика матча
Владение мячом
38%
Атаки
54
72
Угловые
2
8
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
0
2
