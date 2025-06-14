Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Ван Ноксвилл - Ричмонд Кикерс 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат США. USL Первая лига: Ван НоксвиллРичмонд Кикерс . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Sansom Sports Complex.

МСК, Стадион: Sansom Sports Complex
Чемпионат США. USL Первая лига
Ван Ноксвилл
2'
Завершен
1 : 1
14 июня 2025
Ричмонд Кикерс
24'
Смотреть онлайн
Ван Ноксвилл icon
2'
Ричмонд Кикерс icon
24'
Текстовая трансляция
2'
Ван Ноксвилл - 1-ый Гол
14'
Угловой
Ван Ноксвилл - Угловой
24'
Ричмонд Кикерс - 2-ой Гол

Превью матча Ван Ноксвилл — Ричмонд Кикерс

История последних встреч

Ван Ноксвилл
Ван Ноксвилл
Ричмонд Кикерс
Ван Ноксвилл
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
24.08.2025
Ричмонд Кикерс
Ричмонд Кикерс
1:0
Ван Ноксвилл
Ван Ноксвилл
Обзор
21.08.2025
Ван Ноксвилл
Ван Ноксвилл
2:0
Ричмонд Кикерс
Ричмонд Кикерс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ван Ноксвилл Ван Ноксвилл
57%
Ричмонд Кикерс Ричмонд Кикерс
43%
Атаки
27
34
Угловые
1
0
Удары мимо ворот
1
2
Удары в створ ворот
1
1
