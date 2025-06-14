14.06.2025
Смотреть онлайн Ван Ноксвилл - Ричмонд Кикерс 14.06.2025. Прямая трансляция
Матч турнира Чемпионат США. USL Первая лига: Ван Ноксвилл — Ричмонд Кикерс . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Sansom Sports Complex.
МСК, Стадион: Sansom Sports Complex
Чемпионат США. USL Первая лига
Ван Ноксвилл
2'
Завершен
1 : 1
14 июня 2025
Ричмонд Кикерс
24'
Текстовая трансляция
2'
Ван Ноксвилл - 1-ый Гол
14'
Ван Ноксвилл - Угловой
24'
Ричмонд Кикерс - 2-ой Гол
Статистика матча
Владение мячом
57%
43%
Атаки
27
34
Угловые
1
0
Удары мимо ворот
1
2
Удары в створ ворот
1
1
