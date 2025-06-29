Фрибет 15000₽
29.06.2025

Смотреть онлайн Даллас - San Diego FC 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: ДалласSan Diego FC . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Пицца Хут Парк. Судить этот матч будет Guido Gonzales Jr.

МСК, Стадион: Пицца Хут Парк
Чемпионат США по футболу. МЛС
Даллас
Петар Муса 44'
Себастьян Лледжет 56'
Завершен
2 : 3
29 июня 2025
San Diego FC
Андерс Дрейер 26'
Ирвинг Лосано 77'
Tomas Angel 90+6'
Смотреть онлайн
Андерс Дрейер icon
26'
Петар Муса icon
44'
Счет после первого тайма 1:1 : 4,1
Себастьян Лледжет icon
56'
Ирвинг Лосано icon
77'
Tomas Angel icon
90+6'
Матч закончился со счётом 2:3 : 4,1
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Даллас - Угловой
12'
Угловой
San Diego FC - Угловой
14'
Угловой
Даллас - Угловой
26'
Андерс Дрейер - 1-ый Гол
44'
Петар Муса - 2-ой Гол
45+2'
Угловой
Даллас - Угловой
45+5'
Угловой
Даллас - Угловой
45+7'
Угловой
San Diego FC - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 4,1
56'
Себастьян Лледжет - 3-ий Гол
62'
Угловой
San Diego FC - Угловой
64'
Угловой
San Diego FC - Угловой
77'
Ирвинг Лосано - 4-ый Гол забит с передачи Milan Iloski
89'
Угловой
Даллас - Угловой
90+6'
Tomas Angel - 5-ый Гол забит с передачи Андерс Дрейер
Матч закончился со счётом 2:3 : 4,1

Превью матча Даллас — San Diego FC

Даллас Даллас
1
Нидерланды
Мартен Пас
18
США
Шакил Мур
32
США
Nolan Norris
22
Бразилия
Alvaro Augusto
5
Гана
Лалас Абубакар
4
США
Марко Фарфан
10
Аргентина
Лусиано Акоста
8
США
Себастьян Лледжет
6
Эквадор
Patrickson Delgado
9
Хорватия
Петар Муса
77
Танзания
Bernard Kamungo
Тренер
США
Eric Quill
San Diego FC San Diego FC
1
США
Си Джей Дос Сантос
33
США
Oscar Verhoeven
97
Швеция
Christopher McVey
25
США
Ian Pilcher
27
США
Luca Bombino
8
Финляндия
Onni Johannes Simonpoika Valakari
26
Гана
Manu Duah
6
Дания
Йеппе Тверсков
10
Дания
Андерс Дрейер
32
США
Milan Iloski
77
Англия
Alexander Mighten
Тренер
Mikey Varas

Статистика матча

Владение мячом
Даллас Даллас
37%
San Diego FC San Diego FC
63%
Атаки
62
94
Угловые
5
4
Фолы
9
8
Удары (всего)
4
7
Удары мимо ворот
10
12
Удары в створ ворот
6
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Guido Gonzales Jr (США).

икон Карточки

За последние 15 матчей судья показал 65 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 20% (3 из 15 матчей) Guido Gonzales Jr назначал пенальти

Комментарии к матчу
