Смотреть онлайн Даллас - San Diego FC 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Даллас — San Diego FC . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Пицца Хут Парк. Судить этот матч будет Guido Gonzales Jr.
Превью матча Даллас — San Diego FC
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Guido Gonzales Jr (США).
За последние 15 матчей судья показал 65 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 20% (3 из 15 матчей) Guido Gonzales Jr назначал пенальти