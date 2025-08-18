18.08.2025
Смотреть онлайн Норткоут Сити - Мэннингэм Юнайтед Блюз 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Australia Victoria Premier League 1: Норткоут Сити — Мэннингэм Юнайтед Блюз, 25 тур . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на стадионе John Cain Memorial Reserve.
МСК, 25 тур, Стадион: John Cain Memorial Reserve
Australia Victoria Premier League 1
Завершен
1 : 2
18 августа 2025
Мэннингэм Юнайтед Блюз
28'
58'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
5'
Норткоут Сити - 1-ый Гол
19'
Мэннингэм Юнайтед Блюз Blues - Угловой
20'
Мэннингэм Юнайтед Блюз Blues - Угловой
22'
Мэннингэм Юнайтед Блюз Blues - Угловой
22'
Мэннингэм Юнайтед Блюз Blues - Угловой
27'
Мэннингэм Юнайтед Блюз Blues - Угловой
28'
Мэннингэм Юнайтед Блюз Blues - 2-ой Гол
41'
Мэннингэм Юнайтед Блюз Blues - Угловой
52'
Мэннингэм Юнайтед Блюз Blues - Угловой
58'
Мэннингэм Юнайтед Блюз Blues - 3-ий Гол
76'
Норткоут Сити - Угловой
76'
Норткоут Сити - Угловой
90+7'
Норткоут Сити - Угловой
Превью матча Норткоут Сити — Мэннингэм Юнайтед Блюз
Статистика матча
Атаки
71
61
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
6
13
Комментарии к матчу