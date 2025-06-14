Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Лангваррин - Мэннингэм Юнайтед Блюз 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияAustralia Victoria Premier League 1: ЛангварринМэннингэм Юнайтед Блюз, 18 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Lawton Reserve.

МСК, 18 тур, Стадион: Lawton Reserve
Australia Victoria Premier League 1
Лангваррин
7'
49'
Завершен
2 : 1
14 июня 2025
Мэннингэм Юнайтед Блюз
27'
Смотреть онлайн
Лангваррин icon
7'
Мэннингэм Юнайтед Блюз Blues icon
27'
Счет после первого тайма 1:1
Лангваррин icon
49'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Лангваррин - Угловой
7'
Угловой
Лангваррин - Угловой
7'
Лангваррин - 1-ый Гол
20'
Угловой
Лангваррин - Угловой
27'
Мэннингэм Юнайтед Блюз Blues - 2-ой Гол
35'
Угловой
Лангваррин - Угловой
35'
Угловой
Лангваррин - Угловой
36'
Угловой
Лангваррин - Угловой
41'
Угловой
Лангваррин - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
49'
Лангваррин - 3-ий Гол
67'
Угловой
Мэннингэм Юнайтед Блюз Blues - Угловой
80'
Угловой
Мэннингэм Юнайтед Блюз Blues - Угловой
80'
Угловой
Мэннингэм Юнайтед Блюз Blues - Угловой
80'
Угловой
Мэннингэм Юнайтед Блюз Blues - Угловой
84'
Угловой
Мэннингэм Юнайтед Блюз Blues - Угловой
85'
Угловой
Мэннингэм Юнайтед Блюз Blues - Угловой
85'
Угловой
Мэннингэм Юнайтед Блюз Blues - Угловой
86'
Угловой
Мэннингэм Юнайтед Блюз Blues - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Лангваррин — Мэннингэм Юнайтед Блюз

Команда Лангваррин в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1.

Статистика матча

Атаки
38
60
Угловые
7
8
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
5
9
Игры 18 тур
16.06.2025
Буллин Лайонс
2:2
Кингстон Сити
Завершен
15.06.2025
Вестерн Юнайтед (21)
3:0
Бентли Гринс
Завершен
14.06.2025
Норт Саншайн Иглс
0:1
Мельбурн Сити (мол)
Завершен
14.06.2025
Саншайн Джордж Кросс
0:1
Брансвик Сити
Завершен
14.06.2025
Истерн Лайонс
6:2
ФК Морелэнд Сити
Завершен
14.06.2025
Лангваррин
2:1
Мэннингэм Юнайтед Блюз
Завершен
13.06.2025
Норткоут Сити
0:1
Мельбурн Сербия
Завершен
Комментарии к матчу
