

25.10.2025

Смотреть онлайн Сундсваль - Кальмар 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвецияЧемпионат Швеция - Суперэттан: СундсвальКальмар, 28 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе NP3 Arena. Судить этот матч будет Fredrik Oppong.

МСК, 28 тур, Стадион: NP3 Arena
Чемпионат Швеция - Суперэттан
Сундсваль
Завершен
0 : 2
25 октября 2025
Кальмар
Ларс Саетра 53'
Camil Jebara 90+4'

Счет после первого тайма 0:0 : 0,0
Ларс Саетра icon
53'
Camil Jebara icon
90+4'
Матч закончился со счётом 0:2 : 0,0
Текстовая трансляция
28'
Угловой
Кальмар - Угловой
33'
Угловой
Кальмар - Угловой
45'
Угловой
Сундсваль - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,0
51'
Угловой
Кальмар - Угловой
53'
Угловой
Кальмар - Угловой
53'
Ларс Саетра - 1-ый Гол
67'
Угловой
Сундсваль - Угловой
73'
Угловой
Кальмар - Угловой
74'
Угловой
Кальмар - Угловой
77'
Угловой
Кальмар - Угловой
90'
Угловой
Сундсваль - Угловой
90+4'
Угловой
Сундсваль - Угловой
90+4'
Camil Jebara - 2-ой Гол
90+6'
Угловой
Кальмар - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 0,0

Превью матча Сундсваль — Кальмар

Команда Сундсваль в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 12-16. Команда Кальмар, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 14-3. Команда Сундсваль в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Кальмар забивает 1, пропускает 0.

Сундсваль Сундсваль
21
Швеция
Понтус Энгблом
9
Япония
Taiki Kagayama
6
Испания
Marc Manchon Armans
8
США
Marcelo Palomino
27
Швеция
Amaro Bahtijar
18
Швеция
Lucas Forsberg
13
Швеция
Daniel Henareh
5
Швеция
Деннис Олссон
23
Швеция
Hugo Aviander
20
Швеция
Jeremiah Bjornler
15
Тайвань (Китай)
Miguel Sandberg
Тренер
Турция
Erol Ates
Кальмар Кальмар
9
Швеция
Malcolm Stolt
10
Швеция
Camil Jebara
5
Швеция
Мелкер Халлберг
23
Швеция
Роберт Гояни
20
Гамбия
Gibril Sosseh
39
Норвегия
Ларс Саетра
33
Грузия
Saba Mamatsashvili
4
Финляндия
Rony Jansson
30
Jakob Kindberg
37
Литва
Tomas Kalinauskas
47
США
Абубакар Кейта
Тренер
Финляндия
Тони Коскела

Статистика матча

Владение мячом
Сундсваль Сундсваль
50%
Кальмар Кальмар
50%
Атаки
77
99
Угловые
4
8
Удары мимо ворот
1
3
Удары в створ ворот
2
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Fredrik Oppong (Швеция).

икон Карточки

За последние 14 матчей судья показал 29 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.1 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 7% (1 из 14 матчей) Fredrik Oppong назначал пенальти

Игры 28 тур
26.10.2025
Эребру
1:2
Ландскруна БоИС
Завершен
26.10.2025
Треллеборг
1:1
Фалькенбергс
Завершен
25.10.2025
Сундсваль
0:2
Кальмар
Завершен
25.10.2025
Оддевольд
0:0
Эстерсунд
Завершен
25.10.2025
Браге
3:2
Хельсингборг
Завершен
25.10.2025
Умео ФК
2:2
Варбергс
Завершен


