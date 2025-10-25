Смотреть онлайн Сундсваль - Кальмар 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швеция — Чемпионат Швеция - Суперэттан: Сундсваль — Кальмар, 28 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе NP3 Arena. Судить этот матч будет Fredrik Oppong.
Превью матча Сундсваль — Кальмар
Команда Сундсваль в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 12-16. Команда Кальмар, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 14-3. Команда Сундсваль в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Кальмар забивает 1, пропускает 0.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Fredrik Oppong (Швеция).
За последние 14 матчей судья показал 29 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.1 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 7% (1 из 14 матчей) Fredrik Oppong назначал пенальти