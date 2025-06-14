Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Тимберс - Сан-Хосе Эртквейкс 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: ТимберсСан-Хосе Эртквейкс . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Йелд Вен Филд. Судить этот матч будет Victor Rivas.

МСК, Стадион: Йелд Вен Филд
Чемпионат США по футболу. МЛС
Тимберс
Juan David Mosquera 71'
Завершен
1 : 1
14 июня 2025
Сан-Хосе Эртквейкс
Preston Judd 90+3'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 0,3
Juan David Mosquera icon
71'
Preston Judd icon
90+3'
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,3
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Тимберс - Угловой
10'
Угловой
Тимберс - Угловой
13'
Угловой
Сан-Хосе Эртквейкс - Угловой
20'
Угловой
Тимберс - Угловой
20'
Угловой
Тимберс - Угловой
23'
Угловой
Сан-Хосе Эртквейкс - Угловой
35'
Угловой
Тимберс - Угловой
36'
Угловой
Тимберс - Угловой
45+3'
Угловой
Сан-Хосе Эртквейкс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,3
61'
Угловой
Сан-Хосе Эртквейкс - Угловой
67'
Угловой
Сан-Хосе Эртквейкс - Угловой
71'
Juan David Mosquera - 1-ый Гол забит с передачи Фелипе Мора
76'
Угловой
Сан-Хосе Эртквейкс - Угловой
77'
Угловой
Сан-Хосе Эртквейкс - Угловой
78'
Угловой
Тимберс - Угловой
90+3'
Preston Judd - 2-ой Гол
90+5'
Угловой
Тимберс - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,3

Превью матча Тимберс — Сан-Хосе Эртквейкс

Команда Тимберс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1.

Тимберс Тимберс
41
Канада
Джеймс Пантемис
11
Бразилия
Antony
20
Новая Зеландия
Finn Surman
13
Хорватия
Дарио Зупарич
29
Колумбия
Juan David Mosquera
27
Jimer Fory
30
Колумбия
Santiago Moreno
21
Колумбия
Диего Чара
24
Аргентина
David Ayala
10
Португалия
David Pereira Da Costa
9
Чили
Фелипе Мора
Тренер
Англия
Фил Невилл
Сан-Хосе Эртквейкс Сан-Хосе Эртквейкс
42
Бразилия
Daniel
26
Бразилия
Rodrigues
12
США
Дэвид Ромни
5
США
Daniel Munie
22
США
ДеДжуан Джонс
34
США
Beau Leroux
6
США
Иан Эндрю Харкс
94
Бразилия
Витор Коста
10
Аргентина
Кристиан Эспиноса
9
Колумбия
Кристиан Даниел Аранго Дуквуе
7
Норвегия
Амахл Пеллегрино
Тренер
США
Брюс Арена

Статистика матча

Владение мячом
Тимберс Тимберс
62%
Сан-Хосе Эртквейкс Сан-Хосе Эртквейкс
38%
Атаки
102
88
Угловые
8
7
Фолы
10
9
Удары (всего)
10
11
Удары мимо ворот
6
10
Удары в створ ворот
8
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Victor Rivas (США).

икон Карточки

За последние 11 матчей судья показал 50 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 4 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 36% (4 из 11 матчей) Victor Rivas назначал пенальти

Комментарии к матчу
