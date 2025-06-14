Смотреть онлайн Тимберс - Сан-Хосе Эртквейкс 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Тимберс — Сан-Хосе Эртквейкс . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Йелд Вен Филд. Судить этот матч будет Victor Rivas.
Превью матча Тимберс — Сан-Хосе Эртквейкс
Команда Тимберс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Victor Rivas (США).
За последние 11 матчей судья показал 50 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 4 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 36% (4 из 11 матчей) Victor Rivas назначал пенальти