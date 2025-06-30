Фрибет 15000₽
30.06.2025

Смотреть онлайн Коламбус Крю - Филадельфия 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Коламбус КрюФиладельфия . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Нью Колумбус Крю. Судить этот матч будет Filip Dujic.

МСК, Стадион: Нью Колумбус Крю
Чемпионат США по футболу. МЛС
Коламбус Крю
Mohamed Ramzdine Farsi 45+2'
Завершен
1 : 0
30 июня 2025
Филадельфия
Mohamed Ramzdine Farsi icon
45+2'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,6
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
45+2'
Mohamed Ramzdine Farsi - 1-ый Гол забит с передачи Ласси Лаппалайнен
Счет после первого тайма 1:0 : 2,6
60'
Угловой
Philadelphia - Угловой
67'
Угловой
Philadelphia - Угловой
69'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
70'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
72'
Угловой
Philadelphia - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Коламбус Крю — Филадельфия

Коламбус Крю Коламбус Крю
24
США
Эван Буш
23
Канада
Mohamed Ramzdine Farsi
31
Франция
Стивен Морейра
21
Украина
Евгений Чеберко
26
Финляндия
Ласси Лаппалайнен
7
Франция
Дилан Шамбо
25
США
Sean Zawadzki
6
США
Дарлингтон Нагбе
14
США
Амар Сейдич
10
Уругвай
Диего Росси
8
Венгрия
Даниел Газдаг
Тренер
Франция
Wilfried Nancy
Филадельфия Филадельфия
18
Ямайка
Андре Блейк
11
США
Алехандро Бедойя
4
Сербия
Jovan Lukic
29
ЮАР
Olwethu Makhanya
27
Германия
Кай Вагнер
19
США
Indiana Vassilev
21
Гаити
Danley Jean Jacques
8
Венесуэла
Jesus Bueno
16
США
Benjamin Bender
20
Уругвай
Bruno Damiani
35
США
Markus Anderson
Тренер
ЮАР
Брэдли Карнелл

Статистика матча

Владение мячом
Коламбус Крю Коламбус Крю
60%
Филадельфия Филадельфия
40%
Атаки
95
79
Угловые
2
3
Фолы
15
17
Удары (всего)
4
7
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
3
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Filip Dujic (США).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 37 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.8 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 15% (2 из 13 матчей) Filip Dujic назначал пенальти

Комментарии к матчу
