Смотреть онлайн Коламбус Крю - Филадельфия 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Коламбус Крю — Филадельфия . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Нью Колумбус Крю. Судить этот матч будет Filip Dujic.
Превью матча Коламбус Крю — Филадельфия
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Filip Dujic (США).
За последние 13 матчей судья показал 37 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.8 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 15% (2 из 13 матчей) Filip Dujic назначал пенальти