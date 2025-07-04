Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн Нью-Йорк Сити - Торонто 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Нью-Йорк СитиТоронто . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Янки-стэдиум. Судить этот матч будет Fotis Bazakos.

МСК, Стадион: Янки-стэдиум
Чемпионат США по футболу. МЛС
Нью-Йорк Сити
Ханнес Вольф 20'
Mitja Ilenic 49'
Kevin O'Toole 74'
Завершен
3 : 1
04 июля 2025
Торонто
Tomas Romero 70'
Ханнес Вольф icon
20'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,4
Mitja Ilenic icon
49'
Tomas Romero icon
70'
Kevin O'Toole icon
74'
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,4
Текстовая трансляция
5'
Угловой
New York City - Угловой
10'
Угловой
Торонто - Угловой
10'
Угловой
Торонто - Угловой
20'
Ханнес Вольф - 1-ый Гол забит с передачи Mitja Ilenic
32'
Угловой
New York City - Угловой
33'
Угловой
New York City - Угловой
37'
Угловой
Торонто - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,4
47'
Угловой
Торонто - Угловой
49'
Mitja Ilenic - 2-ой Гол
53'
Угловой
New York City - Угловой
56'
Угловой
Торонто - Угловой
62'
Угловой
New York City - Угловой
70'
Romero - 3-ий Гол
74'
Kevin O'Toole - 4-ый Гол забит с передачи Ханнес Вольф
85'
Угловой
Торонто - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 1,4

Превью матча Нью-Йорк Сити — Торонто

Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
30
Сальвадор
Tomas Romero
35
Словения
Mitja Ilenic
80
США
Джастин Хаак
13
Бразилия
Тьяго Мартинс
5
Норвегия
Бирк Риса
10
Аргентина
Макси Моралез
21
Австралия
Айден О`Нейлл
8
Колумбия
Андрес Переа
26
Аргентина
Axel Agustin Ojeda
16
Коста-Рика
Alonso Martinez
17
Австрия
Ханнес Вольф
Тренер
Нидерланды
Паскаль Янсен
Торонто Торонто
1
США
Шен Джонсон
5
Ирландия
Кевин Лонг
17
Норвегия
Сигурд Ростед
28
Италия
Рауль Петретта
6
Канада
Kosi Thompson
8
Англия
Matthew Longstaff
23
Швейцария
Максиме Домингез
14
Испания
Alonso Coello
16
Тринидад и Тобаго
Tyrese Spicer
7
Румыния
Theodor Corbeanu
9
Норвегия
Ола Брунхильдсен
Тренер
США
Робин Фрейзер

Статистика матча

Атаки
80
120
Угловые
5
6
Фолы
8
13
Удары (всего)
10
4
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
6
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Fotis Bazakos (США).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 33% (2 из 6 матчей) Fotis Bazakos назначал пенальти

Комментарии к матчу
