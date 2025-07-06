Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
06.07.2025

Смотреть онлайн Сан-Хосе Эртквейкс - Нью-Йорк Ред Буллз 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Сан-Хосе ЭртквейксНью-Йорк Ред Буллз . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Авайя Стэдиум. Судить этот матч будет Malik Badawi.

МСК, Стадион: Авайя Стэдиум
Чемпионат США по футболу. МЛС
Сан-Хосе Эртквейкс
Mohammed Sofo 58'
Завершен
1 : 1
06 июля 2025
Нью-Йорк Ред Буллз
Эмиль Форсберг 19'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Эмиль Форсберг icon
19'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
Mohammed Sofo icon
58'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,2
Текстовая трансляция
11'
Угловой
NY Red Bulls - Угловой
19'
Эмиль Форсберг - 1-ый Гол забит с передачи Peter Stroud
31'
Угловой
San Jose - Угловой
34'
Угловой
San Jose - Угловой
34'
Угловой
San Jose - Угловой
40'
Угловой
San Jose - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
51'
Угловой
San Jose - Угловой
51'
Угловой
San Jose - Угловой
58'
Mohammed Sofo - 2-ой Гол
73'
Угловой
NY Red Bulls - Угловой
74'
Угловой
NY Red Bulls - Угловой
78'
Угловой
San Jose - Угловой
79'
Угловой
San Jose - Угловой
83'
Угловой
NY Red Bulls - Угловой
87'
Угловой
NY Red Bulls - Угловой
90+4'
Угловой
San Jose - Угловой
90+5'
Угловой
NY Red Bulls - Угловой
90+6'
Угловой
NY Red Bulls - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,2

Превью матча Сан-Хосе Эртквейкс — Нью-Йорк Ред Буллз

Сан-Хосе Эртквейкс Сан-Хосе Эртквейкс
42
Бразилия
Daniel
26
Бразилия
Rodrigues
12
США
Дэвид Ромни
5
США
Daniel Munie
22
США
ДеДжуан Джонс
34
США
Beau Leroux
6
США
Иан Эндрю Харкс
94
Бразилия
Витор Коста
10
Аргентина
Кристиан Эспиноса
17
Венесуэла
Хосеф Мартинес
9
Колумбия
Кристиан Даниел Аранго Дуквуе
Тренер
США
Брюс Арена
Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз
31
Бразилия
Карлос Мигель Коронель
6
США
Кайл Данкан
15
США
Шон Нилис
3
Швеция
Noah Eile
5
Панама
Omar Valencia
75
США
Daniel Edelman
8
Peter Stroud
37
Гана
Mohammed Sofo
19
Венесуэла
Викельман Кармона
10
Швеция
Эмиль Форсберг
81
США
Serge Ngoma
Тренер
Германия
Сандро Шварц

Статистика матча

Владение мячом
Сан-Хосе Эртквейкс Сан-Хосе Эртквейкс
58%
Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз
42%
Атаки
103
104
Угловые
9
7
Фолы
9
13
Удары (всего)
12
6
Удары мимо ворот
13
7
Удары в створ ворот
4
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Malik Badawi (США).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 5 матчей) Malik Badawi назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Локомотив Локомотив
4 Января
17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Челси Челси
4 Января
20:30
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
4 Января
17:00
ПСЖ ПСЖ
Париж Париж
4 Января
22:45
Сибирь Сибирь
Авангард Авангард
4 Января
13:30
Трактор Трактор
Динамо Минск Динамо Минск
4 Января
14:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Бетис Реал Бетис
4 Января
18:15
Интер Милан Интер Милан
Болонья Болонья
4 Января
22:45
AK Барс AK Барс
Автомобилист Автомобилист
4 Января
17:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
4 Января
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA