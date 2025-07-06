Смотреть онлайн Сан-Хосе Эртквейкс - Нью-Йорк Ред Буллз 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Сан-Хосе Эртквейкс — Нью-Йорк Ред Буллз . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Авайя Стэдиум. Судить этот матч будет Malik Badawi.
Превью матча Сан-Хосе Эртквейкс — Нью-Йорк Ред Буллз
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Malik Badawi (США).
За последние 5 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 0% (0 из 5 матчей) Malik Badawi назначал пенальти