Смотреть онлайн Коламбус Крю - Орландо Сити 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Коламбус Крю — Орландо Сити . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Нью Колумбус Крю. Судить этот матч будет Tim Ford.
Превью матча Коламбус Крю — Орландо Сити
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Tim Ford (США).
За последние 7 матчей судья показал 30 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 71% (5 из 7 матчей) Tim Ford назначал пенальти