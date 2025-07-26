Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн Коламбус Крю - Орландо Сити 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Коламбус КрюОрландо Сити . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Нью Колумбус Крю. Судить этот матч будет Tim Ford.

МСК, Стадион: Нью Колумбус Крю
Чемпионат США по футболу. МЛС
Коламбус Крю
Диего Росси 66'
Завершен
1 : 3
26 июля 2025
Орландо Сити
Ramiro Enrique 76'
Ramiro Enrique 79'
Martin Exequiel Ojeda 90+6'
Счет после первого тайма 0:0
Диего Росси icon
66'
Ramiro Enrique icon
76'
Ramiro Enrique icon
79'
Martin Exequiel Ojeda icon
90+6'
Матч закончился со счётом 1:3 : 1,1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
23'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
28'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
37'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
56'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
66'
Диего Росси - 1-ый Гол
72'
Угловой
Orlando City - Угловой
76'
Ramiro Enrique - 2-ой Гол
79'
Ramiro Enrique - 3-ий Гол забит с передачи Иван Ангуло
90+1'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
90+3'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
90+5'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
90+6'
Martin Exequiel Ojeda - 4-ый Гол забит с передачи Alex Freeman
Матч закончился со счётом 1:3 : 1,1

Превью матча Коламбус Крю — Орландо Сити

Коламбус Крю Коламбус Крю
28
США
Patrick Schulte
31
Франция
Стивен Морейра
25
США
Sean Zawadzki
21
Украина
Евгений Чеберко
27
США
Maximilian Arfsten
8
Венгрия
Даниел Газдаг
7
Франция
Дилан Шамбо
6
США
Дарлингтон Нагбе
11
Нигерия
Ibrahim Aliyu
19
Канада
Jacen Russell-Rowe
10
Уругвай
Диего Росси
Тренер
Франция
Wilfried Nancy
Орландо Сити Орландо Сити
1
Перу
Педро Гальесе
30
США
Alex Freeman
15
Аргентина
Rodrigo Schlegel
6
Швеция
Робин Янссон
4
Словения
David Brekalo
87
Германия
Marco Pasalic
20
Колумбия
Эдуард Атуэста
5
Уругвай
Cesar Araujo
77
Колумбия
Иван Ангуло
9
Колумбия
Луис Муриэль
10
Аргентина
Martin Exequiel Ojeda
Тренер
Колумбия
Оскар Пареха

Статистика матча

Владение мячом
Коламбус Крю Коламбус Крю
64%
Орландо Сити Орландо Сити
36%
Атаки
108
46
Угловые
9
1
Фолы
12
7
Удары (всего)
15
8
Удары мимо ворот
11
4
Удары в створ ворот
7
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Tim Ford (США).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 30 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 71% (5 из 7 матчей) Tim Ford назначал пенальти

Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA