26.07.2025

Смотреть онлайн Лос-Анджелес ФК - Тимберс 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Лос-Анджелес ФКТимберс . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Бэнк оф Калифорния Стэдиум. Судить этот матч будет Armando Villarreal.

МСК, Стадион: Бэнк оф Калифорния Стэдиум
Чемпионат США по футболу. МЛС
Лос-Анджелес ФК
Завершен
0 : 1
26 июля 2025
Тимберс
Кристиан Паредес 45'
Смотреть онлайн
Кристиан Паредес icon
45'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
21'
Угловой
Тимберс - Угловой
21'
Угловой
Тимберс - Угловой
45'
Угловой
Тимберс - Угловой
45'
Кристиан Паредес - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
64'
Угловой
Тимберс - Угловой
78'
Угловой
LAFC - Угловой
85'
Угловой
LAFC - Угловой
88'
Угловой
LAFC - Угловой
90+4'
Угловой
LAFC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Лос-Анджелес ФК — Тимберс

Лос-Анджелес ФК Лос-Анджелес ФК
1
Франция
Уго Льорис
24
США
Райан Холлингсхед
91
США
Nkosi Burgess
45
США
Kenneth Nielsen
29
Украина
Artem Hennadiiovych Smoliakov
11
Германия
Тимоти Тилльманн
6
Бразилия
Igor
8
США
Марко Антонио Делгадо
26
Нидерланды
Джавиро Дилросун
27
США
Nathan Ordaz
99
Габон
Денис Буанга
Тренер
США
Стивен Черундоло
Тимберс Тимберс
16
Канада
Максим Крепеау
29
Колумбия
Juan David Mosquera
20
Новая Зеландия
Finn Surman
4
Канада
Камал Миллер
27
Jimer Fory
23
США
Ian Smith
30
Колумбия
Santiago Moreno
17
Парагвай
Кристиан Паредес
24
Аргентина
David Ayala
10
Португалия
David Pereira Da Costa
9
Чили
Фелипе Мора
Тренер
Англия
Фил Невилл

Статистика матча

Владение мячом
Лос-Анджелес ФК Лос-Анджелес ФК
55%
Тимберс Тимберс
45%
Атаки
116
94
Угловые
4
4
Фолы
6
10
Удары (всего)
8
6
Удары мимо ворот
12
5
Удары в створ ворот
1
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Armando Villarreal (США).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 26 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 7 матчей) Armando Villarreal назначал пенальти

Комментарии к матчу
