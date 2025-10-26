Смотреть онлайн Хаугесунд - Тромсе 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Норвегия — Чемпионат Норвегии по футболу. Высшая лига: Хаугесунд — Тромсе, 26 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Хеугесунн. Судить этот матч будет Kristoffer Hagenes.