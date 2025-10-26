Смотреть онлайн Хаугесунд - Тромсе 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Норвегия — Чемпионат Норвегии по футболу. Высшая лига: Хаугесунд — Тромсе, 26 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Хеугесунн. Судить этот матч будет Kristoffer Hagenes.
Превью матча Хаугесунд — Тромсе
Команда Хаугесунд в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 9 матчей с разницей мячей 8-27. Команда Тромсе, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-14. Команда Хаугесунд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Тромсе забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Kristoffer Hagenes (Норвегия).
За последние 7 матчей судья показал 29 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 29% (2 из 7 матчей) Kristoffer Hagenes назначал пенальти