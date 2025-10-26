Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Хаугесунд - Тромсе 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НорвегияЧемпионат Норвегии по футболу. Высшая лига: ХаугесундТромсе, 26 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Хеугесунн. Судить этот матч будет Kristoffer Hagenes.

МСК, 26 тур, Стадион: Хеугесунн
Чемпионат Норвегии по футболу. Высшая лига
Хаугесунд
Rohd 23'
Нико Хамалайнен 43'
Завершен
2 : 3
26 октября 2025
Тромсе
Ieltsin Camoes 21'
Leo Cornic 36'
Leo Cornic 51'
Смотреть онлайн
Ieltsin Camoes icon
21'
Rohd - Хаугесунд icon
23'
Leo Cornic icon
36'
Нико Хамалайнен icon
43'
Счет после первого тайма 2:2
Leo Cornic icon
51'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Тромсе - Угловой
15'
Угловой
Тромсе - Угловой
21'
Ieltsin Camoes - 1-ый Гол
23'
Угловой
Хаугесунд - Угловой
23'
Rohd - 2-ой Гол
36'
Leo Cornic - 3-ий Гол
40'
Угловой
Тромсе - Угловой
41'
Угловой
Тромсе - Угловой
43'
Нико Хамалайнен - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 2:2
51'
Leo Cornic - 5-ый Гол
56'
Угловой
Хаугесунд - Угловой
79'
Угловой
Хаугесунд - Угловой
88'
Угловой
Тромсе - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча Хаугесунд — Тромсе

Команда Хаугесунд в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 9 матчей с разницей мячей 8-27. Команда Тромсе, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 14-14. Команда Хаугесунд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Тромсе забивает 1, пропускает 1.

Хаугесунд Хаугесунд
12
Норвегия
Einar Boe Fauskanger
2
Норвегия
Claus Niyukuri
15
Норвегия
Мартин Бьорнбакк
33
Финляндия
Miika Koskela
3
Финляндия
Нико Хамалайнен
8
Финляндия
Pyry Petteri Hannola
6
Норвегия
Parfait Bizoza
16
Кабо-Верде
Гарсиа Бруно Лейте
10
Норвегия
Troy Engseth Nyhammer
29
Румыния
Sory Ibrahim Diarra
7
Дания
Emil Schlichting
Тренер
Финляндия
Тони Коркеакуннас
Тромсе Тромсе
1
Дания
Якоб Хаугаард
4
Норвегия
Vetle Skjaervik
21
Норвегия
Tobias Kvalvagnes Guddal
25
Гамбия
Abubacarr Sedi Kinteh
2
Норвегия
Leo Cornic
20
Швеция
David Edvardsson
11
Норвегия
Рубен Иттергаард Йенссен
6
Норвегия
Jens Hjerto Dahl
29
Швеция
Alexander Thongla-Iad Warneryd
18
Норвегия
Daniel Braut
9
Португалия
Ieltsin Camoes
Тренер
Jorgen Vik

Статистика матча

Атаки
70
117
Угловые
3
5
Фолы
6
8
Удары (всего)
6
5
Удары мимо ворот
3
10
Удары в створ ворот
2
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Kristoffer Hagenes (Норвегия).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 29 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 29% (2 из 7 матчей) Kristoffer Hagenes назначал пенальти

Игры 26 тур
26.10.2025
Волеренга
2:1
Стремс
Завершен
26.10.2025
Хаугесунд
2:3
Тромсе
Завершен
26.10.2025
Кристиансунд
1:3
Хамаркамератен
Завершен
26.10.2025
Сандефьорд
0:0
Фредрикстад
Завершен
26.10.2025
Будё-Глимт
4:1
Мольде
Завершен
25.10.2025
ФК Викинг
5:1
Брюн
Завершен
Комментарии к матчу
