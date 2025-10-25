Смотреть онлайн ФК Викинг - Брюн 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Норвегия — Чемпионат Норвегии по футболу. Высшая лига: ФК Викинг — Брюн, 26 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Lyse Arena. Судить этот матч будет Sivert Oksnes Amland.
Превью матча ФК Викинг — Брюн
Команда ФК Викинг в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 25-14. Команда Брюн, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 8-17. Команда ФК Викинг в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Брюн забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июля 2025 на поле команды Брюн, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Sivert Oksnes Amland (Норвегия).
За последние 9 матчей судья показал 19 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.1 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 11% (1 из 9 матчей) Sivert Oksnes Amland назначал пенальти