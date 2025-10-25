Превью матча ФК Викинг — Брюн

Команда ФК Викинг в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 25-14. Команда Брюн, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 8-17. Команда ФК Викинг в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Брюн забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июля 2025 на поле команды Брюн, в том матче победу одержали гостьи.