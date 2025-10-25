Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн ФК Викинг - Брюн 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НорвегияЧемпионат Норвегии по футболу. Высшая лига: ФК ВикингБрюн, 26 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Lyse Arena. Судить этот матч будет Sivert Oksnes Amland.

МСК, 26 тур, Стадион: Lyse Arena
Чемпионат Норвегии по футболу. Высшая лига
ФК Викинг
Мартин Уве Росет 21'
Henrik Falchener 45+1'
Peter Buch Christiansen 54'
Peter Buch Christiansen 62'
Николас Д’Агустино 89'
Завершен
5 : 1
25 октября 2025
Брюн
Magnus Grodem 67'
Смотреть онлайн
Мартин Уве Росет icon
21'
Henrik Falchener icon
45+1'
Счет после первого тайма 2:0
Peter Buch Christiansen icon
54'
Peter Buch Christiansen icon
62'
Magnus Grodem icon
67'
Николас Д’Агустино icon
89'
Матч закончился со счётом 5:1
Текстовая трансляция
10'
Угловой
ФК Викинг - Угловой
21'
Угловой
ФК Викинг - Угловой
21'
Мартин Уве Росет - 1-ый Гол
36'
Угловой
Брюн - Угловой
40'
Угловой
Брюн - Угловой
45+1'
Henrik Falchener - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
54'
Peter Buch Christiansen - 3-ий Гол
59'
Угловой
Брюн - Угловой
62'
Peter Buch Christiansen - 4-ый Гол
65'
Угловой
ФК Викинг - Угловой
67'
Magnus Grodem - 5-ый Гол
73'
Угловой
ФК Викинг - Угловой
85'
Угловой
Брюн - Угловой
86'
Угловой
ФК Викинг - Угловой
89'
Николас Д’Агустино - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:1

Превью матча ФК Викинг — Брюн

Команда ФК Викинг в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 25-14. Команда Брюн, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 8-17. Команда ФК Викинг в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Брюн забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июля 2025 на поле команды Брюн, в том матче победу одержали гостьи.

ФК Викинг ФК Викинг
1
Норвегия
Арилд Остбо
18
Норвегия
Sondre Flem Bjorshol
25
Норвегия
Henrik Falchener
4
Норвегия
Мартин Уве Росет
23
Норвегия
Кристоффер Хауген
19
Норвегия
Kristoffer Askildsen
8
Новая Зеландия
Джо Белл
26
Норвегия
Simen Kvia-Egeskog
10
Норвегия
Златко Трипич
20
Дания
Peter Buch Christiansen
17
Норвегия
Advin Austbo
Тренер
Норвегия
Morten Jensen
Брюн Брюн
12
Нидерланды
Ян Де Бур
17
Lasse Qvigstad
2
Дания
Андреас Сковгор
5
Дания
Jacob Haahr
14
Eirik Franke Saunes
22
Норвегия
Heine Asen Larsen
8
Норвегия
Lars Erik Sodal
19
Дания
Nicklas Strunck
11
Норвегия
Alfred Scriven
9
Норвегия
Sanel Bojadzic
10
Норвегия
Magnus Grodem
Тренер
Норвегия
Kevin Knappen

История последних встреч

ФК Викинг
ФК Викинг
Брюн
ФК Викинг
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
27.07.2025
Брюн
Брюн
1:3
ФК Викинг
ФК Викинг
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФК Викинг ФК Викинг
50%
Брюн Брюн
50%
Атаки
70
96
Угловые
5
4
Фолы
7
13
Удары (всего)
11
7
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
8
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Sivert Oksnes Amland (Норвегия).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 19 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.1 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 11% (1 из 9 матчей) Sivert Oksnes Amland назначал пенальти

Игры 26 тур
26.10.2025
Волеренга
2:1
Стремс
Завершен
26.10.2025
Хаугесунд
2:3
Тромсе
Завершен
26.10.2025
Кристиансунд
1:3
Хамаркамератен
Завершен
26.10.2025
Сандефьорд
0:0
Фредрикстад
Завершен
26.10.2025
Будё-Глимт
4:1
Мольде
Завершен
25.10.2025
ФК Викинг
5:1
Брюн
Завершен
Комментарии к матчу
