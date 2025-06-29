Фрибет 15000₽
29.06.2025

Смотреть онлайн Чикаго Файр - Шарлотт 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Чикаго ФайрШарлотт . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Солджер Филд. Судить этот матч будет Sergiy Boyko.

МСК, Стадион: Солджер Филд
Чемпионат США по футболу. МЛС
Чикаго Файр
Philip Zinckernagel 23'
Brian Gutierrez 25'
Уго Кейперс 33'
Завершен
3 : 2
29 июня 2025
Шарлотт
Pep Mas 56'
Idan Gorno 59'
Смотреть онлайн
Philip Zinckernagel icon
23'
Brian Gutierrez icon
25'
Уго Кейперс icon
33'
Счет после первого тайма 3:0 : 5,2
Pep Mas icon
56'
Idan Gorno icon
59'
Матч закончился со счётом 3:2 : 5,2
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Чикаго Файр - Угловой
19'
Угловой
Чикаго Файр - Угловой
21'
Угловой
Шарлотт - Угловой
23'
Philip Zinckernagel - 1-ый Гол забит с передачи Robert Jonathan Dean Jr
25'
Brian Gutierrez - 2-ой Гол забит с передачи Philip Zinckernagel
33'
Уго Кейперс - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0 : 5,2
56'
Pep Mas - 4-ый Гол забит с передачи Вильфрид Заа
57'
Угловой
Чикаго Файр - Угловой
59'
Idan Gorno - 5-ый Гол забит с передачи Pep Mas
Матч закончился со счётом 3:2 : 5,2

Превью матча Чикаго Файр — Шарлотт

Чикаго Файр Чикаго Файр
25
США
Jeff Gal
24
США
Robert Jonathan Dean Jr
5
США
Samuel Rogers
3
Англия
Джек Эллиот
15
США
Эндрю Гутман
17
США
Brian Gutierrez
22
США
Mauricio Pineda
35
США
Sergio Oregel
11
Дания
Philip Zinckernagel
9
Бельгия
Уго Кейперс
19
Франция
Жонатан Бомба
Тренер
США
Грегг Берхалтер
Шарлотт Шарлотт
1
Хорватия
Кристьян Кахлина
2
Канада
Jahkeele Marshall-Rutty
29
Франция
Adilson Malanda
4
США
Andrew Privett
21
Кот-д'Ивуар
Сулейман Думбия
16
Испания
Pep Mas
8
Англия
Эшли Вэствуд
13
США
Брандт Джеймс Бронико
11
Израиль
Liel Abada
17
Израиль
Idan Gorno
10
Кот-д'Ивуар
Вильфрид Заа
Тренер
Англия
Дин Смит

Статистика матча

Владение мячом
Чикаго Файр Чикаго Файр
56%
Шарлотт Шарлотт
44%
Атаки
86
80
Угловые
3
1
Фолы
11
11
Удары (всего)
8
6
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
5
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Sergiy Boyko (Украина).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 50 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 4 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 30% (3 из 10 матчей) Sergiy Boyko назначал пенальти

Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA