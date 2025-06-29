Смотреть онлайн Чикаго Файр - Шарлотт 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Чикаго Файр — Шарлотт . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Солджер Филд. Судить этот матч будет Sergiy Boyko.
Превью матча Чикаго Файр — Шарлотт
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Sergiy Boyko (Украина).
За последние 10 матчей судья показал 50 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 4 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 30% (3 из 10 матчей) Sergiy Boyko назначал пенальти